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رياضة

هاني حتحوت يكشف عن الجهاز الفني الجديد للزمالك حال رحيل ميتشو .. فيديو

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 01:36 ص
ميتشو
ميتشو
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حسن العمدة
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن أسامة نبيه مرشح لتولى الإدارة الفنية لفريق الزمالك بدلا من الصربي ميتشو، بعد خسارة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بثلاثة أهداف نظيفة.

وتابع حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن من الأسماء المرشحة التي تم إعلانها من جانب بعض أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك هو أسامة نبيه، المدرب العام السابق للمنتخب الوطني والمدرب العام لنادي الزمالك الأسبق.

وكشف حتحوت، أن الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك قد يضم محمد صبري وأحمد عيد عبد الملك وعبد الواحد السيد مديرا لشئون اللاعبين وذلك بعد الترشيحات الموجودة داخل مجلس إدارة نادي الزمالك.
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