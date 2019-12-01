شاهد.. إطلالة أنيقة لـ سمية الخشاب بالأسود

حرصت الفنانة سمية الخشاب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.



ظهرت سمية الخشاب في الصورة بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا اسود بدون اكمام، واعتمدت على خصلات شعرها الطويل المموج باللون الاسود الغامق، لاقت اعجاب متابعيها.



وتفاعل عدد كبير من محبي سمية الخشاب قائلين: "الحب" _ "القمر " _ "الجمال _ الاسود يليق بكى".



يذكر ان محكمة جنح الدقي حددت جلسة 7 ديسمبر المقبل لنظر معارضة الفنانة سمية الخشاب على حكم حبسها 3 سنوات في اتهامها بتحرير شيك دون رصيد لطليقها الفنان أحمد سعد.



وقضت محكمة الدقي برئاسة المستشار محمود هلال، وأمانة سر ضياء الدين صبحي، بمعاقبة سمية الخشاب، بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد لـ أحمد سعد الذي أقام جنحة مباشرة برقم 17590 لسنة 2019، اتهم فيها "طليقته" بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالحه.