أحمد الشناوي: طرد أيمن أشرف أمام النجم الساحلي سكينة في قلب الأهلي

هاجم أحمد الشناوي، الحكم الدولي السابق، حكم مواجهة النادي الأهلي ومنافسه النجم الساحلي أول أمس الجمعة، والتي انتهت بهدف دون رد سجله ياسين الشيخاوي في اول جولات دور مجموعات دوري ابطال افريقيا.



وقال أحمد الشناوي في تصريحات عبر قناة تايم سبورت أن طرد أيمن أشرف في أول المباراة كان سكينة في قلب الأهلي.



وأضاف: "حساب المسافة وسيطرة اللاعب على الكرة وعدد المدافعين والمهاجمين كل هذه اعتبارات لابد أن تؤخذ في حالة طرد أي لاعب".



وتابع: "الفرصة لم تكن محققة، هي خطأ يحتسب، ولكن لا تستدعي الطرد، وقرار الحكم باطل".



وتعرض أيمن أشرف للطرد في أول 12 دقيقة من عمر الشوط الأول بين الأهلي والنجم الساحلي، عقب عرقلة مهاجم النجم الساحلي بدون كرة قبل منطقة الجزاء وحرمه من انفراد تام.



ومن المنتظر أن يواجه النادي الأهلي منافسه الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في ثاني جولات دور مجموعات دوري أبطال افريقيا.