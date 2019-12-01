طارق السيد: المستوى الفني للاعبى الزمالك أمام إنبى ومازيمبى كان متدنيا جدا.. فيديو

قال طارق السيد، لاعب الزمالك السابق، إن الروح القتالية والعزيمة والمستوى الفني، للاعبي الزمالك في الفترة الأخيرة متدني جدا، لا سيما الهزيمتين المتتاليتين أمام مازيمبي الكونغولي في البطولة الأفريقية، وإنبي في إطار بطولة الدوري المصري.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج «الماتش» المذاع علي قناة «صدى البلد»، أن الجمهور ينتظر الكثير من الفريق الأبيض، لا سيما في ظل اللاعبين الكبار الجدد الذين انضموا للنادي قبل بداية الموسم .



وأوضح أن اللاعبين يحبون ميتشو ولكن الحب ليس بالكلام على السوشيال ميديا، وإنما بالقتال على أرض الملعب حتى يستمر ميتشو معهم.



وتلقى الزمالك الهزيمة من مازيمبى الكونغولى، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما عصر امس السبت، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.