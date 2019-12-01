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فن

القادم أجمل.. إيمى طلعت زكريا في أحدث ظهور بعد وفاة والدها

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:02 ص
ايمى طلعت زكريا
ايمى طلعت زكريا
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محمد بدران
نشرت ايمى ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة لها جديدة نالت اعجاب متابعيها.

وظهرت ايمى طلعت زكريا، بتي شيرت ابيض وبنطلون جينز مقطع ونظارة شمس، والتقطت ايمي الصورة فى الشارع، وعلقت: "القادم اجمل بإذن الله".

واعتمدت ايمي طلعت زكريا بدون مكياج وتسريحة شعر مميزة، وانهالت التعليقات عليها بمجرد نشر الصورة على انستجرام معبرين عن حبهم.

يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا الفنية، كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.

كان الفنان الكوميدى طلعت زكريا توفي فى شهر أكتوبر الماضي بعد صراع طويل مع المرض، وتدهورت حالته، وتوفي داخل أحد مستشفيات الدقي.
القادم أجمل.. إيمى طلعت زكريا في أحدث ظهور بعد وفاة والدها
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