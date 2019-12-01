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فن

أحلام تقبل بطنها.. متسابقة ذا فويس حامل على المسرح

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 01:14 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
شهدت حلقة اليوم من برنامج ذا فويس العديد من الأحداث، ومنها ظهور إحدى المتسابقات ضمن فريق الفنانة أحلام وهي حامل.

وحرصت الفنانة أحلام مدربة المتسابقة رباب ناجد من المغرب على الصعود إلى المسرح وتقبيل بطنها، فيما أكدت سميرة سعيد أنها فخورة بأداء المتسابقة، خاصة أن الحمل يجعل التنفس صعبا بالنسبة للمطربة.

يذكر أن الإماراتية أحلام قررت ان تؤهل المتسابقات عيدة، ورباب ناجد، إيمان عبدالغني من مصر، الى العروض النهائية لبرنامج "The voice"، المعروض على شاشة "Mbc".

وتضمن هذا الموسم من برنامج "ذا فويس The voice" العديد من التغيرات في لجنة التحكيم، وتبديل الحكام، الذين لم يتمكنوا من المشاركة في هذا الموسم.
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