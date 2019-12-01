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توك شو

اخبار التوك شو | حقيقة شراء والد محمد صلاح نادياً رياضياً.. سبب ظهور شعبان عبدالرحيم بكرسي متحرك في موسم الرياض.. أحمد موسى: فايز السراج مغلوب على أمره ولا يحكم ليبيا

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:16 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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حمزة شعيب
نشر موقع "صدى البلد"، أمس السبت، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:

كشف ماهر شيتة، عمدة نجريج، أن حقيقة شراء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ‏لنادي عثماثون طنطا الرياضى‏، أحد أندية الدرجة الثانية، مشيرا إلى أن النادي أحد فروع نادي المقاولون العرب.

قال الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم، إن حالته الصحية جيدة بعد ظهوره في حفلة موسم الرياض على كرسي متحرك.

وأضاف شعبان عبدالرحيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه قام بتركيب "مسامير" في ساقه، موضحا انه قال للمسئولين في السعودية إنه لا يستطيع الغناء فى الوقت الحالى ، ولكنهم ألحوا في الدعوة

قال الدكتور مدحت خفاجة، أستاذ جراحة الأورام بجامعة القاهرة، إن حقيقة مرض الفنانة نيللي كريم بعد استئصالها ورما حميدا من وجهها، أنه ورم الغدة النكافية الذي أصيبت به هو الأكثر انتشارًا، وأن نسبة الشفاء فيه تصل إلى 100%.

كشف طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد فؤاد بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها وأدت إلى دخوله المستشفى.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية الليبية عبد مغلوب على أمره ولا يحكم، ولا يدير شيئا في ليبيا.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجيش التركي سوف يتواجد بشكل رسمي في ليبيا خلال الفترة المقبلة بعد توقيع اتفاقية بين رجب طيب أردوغان وحكومة فايز السراج.

وتابع موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن اتفاق السراج وأردوغان يمنع ترسيم الحدود بين قبرص واليونان ويعطي غطاء لنقل الإرهابيين إلى ليبيا.
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