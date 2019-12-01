هاني حتحوت: ركلة جزاء القناة أمام سيراميكا كليوباترا غير صحيحة.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت إن فريق سيراميكا كيلوباترا تقدم بشكوى رسمية بعد مباراة القناة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الثانية التي انتهت بالتعادل 1-1 وخسر على إثرها سيراميكا أول نقطتين في مشواره نحو الممتاز.



وتابع حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هدف القناة جاء من ركلة جزاء غير صحيحة والتي احتسبها الحكم الدولي محمود البنا.



وكشف الإعلامي هاني حتحوت أن البنا احتسب ركلة الجزاء لصالح فريق القناة رغم أن لاعب القناة اصطدم بمدافع سيراميكا كيلوباترا من الخلف فسقط لاعب القناة وحصل على ركلة جزاء.



وأضاف هاني حتحوت أن واقعة الحكم محمود البنا تجاه فريق سيراميكا تتكرر للمرة الثانية وفق ما يراه مسئولو نادي سيراميكا كيلوباترا.

