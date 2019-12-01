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مرأة

دراسة تفجر مفاجأة صادمة حول تناول أدوية الإيدز

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:33 ص
مفاجأة صادمة.. ادوية
مفاجأة صادمة.. ادوية الايدز تسبب الوفاة
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حياة عبد العزيز
يحتفل العالم في 1 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لمرض الايدز، حيث يعد من اخطر الامراض التي تصيب الاشخاص، كما ان علاجها يؤدي لحدوث اثار جانبية.

أشارت دراسة حديثة أن تناول العقاقير الطبية لعلاج مرض الايدز، يسبب بعضًا من الكوارث الصحية، والتي تكون من أبرزها الاصابة بنوبة قلبية.

ووفقًا لموقع "boldsky" أكدت الأبحاث أن تناول الادوية لعلاج فيروس الايدز تسبب اثارًا جانبية على المدى البعيد، بما في ذلك فشل الكبد والكلى.

ووجد الباحثون أن تناول المريض للعقاقير الطبية لفترات طويلة، تسبب الوفاة المفاجئة، لذلك نصح الاطباء باتباع الاجراءات السليمة لعلاج مرض الايدز بطريقة سريعة لعدم تناول الادوية لفترة طويلة.

وأوصت منظمة الصحة العالمية بواشنطن ان يجب إخبار المريض بالحالة بطريقة مستمرة، وإرشاده بكل ما هو مطلوب حتى يتم الشفاء، مع اتباع طرق الوقاية بعدم استخدام الادوات الشخصية مع الآخرين، او ممارسة الجنس بطريقة كبيرة.
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