بفستان أسود جذاب.. جومانا مراد تشعل انستجرام

حرصت الفنانة اللبنانية جومانا مراد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.



ظهرت جومانا مراد في الصورة بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا اسود مكشوف الكتفين، واعتمدت على خصلات شعرها الطويل المموج باللون الاسود الغامق، ولاقت اعجاب متابعيها.



جومانا مراد بدأت مشوارها الفني عام 1998 وشاركت في بطولة عدة أفلام منها الفرح وكباريه وكف القمر والحفلة كما شاركت ببطولة عدة مسلسلات منها فرعون ومدرسة الحب وشاهد إثبات والشارد والطارق.



وآخر الأعمال التي شاركت فيها جومانا مراد كان مسلسل "مدرسة الحب"، وشاركها فيه عدد كبير من النجوم من مختلف الدول العربية منهم صفاء سلطان، وأمير كرارة، وخالد الصاوي، وبولنت إينال، ومن تأليف هاني سرحان.



وأخر أعمال جومانا مراد فى السينما المصرية، فيلم الحفلة الذي شارك فى بطولته عدد من الفنانين إبرزهم أحمد عز ومحمد رجب وروبي.