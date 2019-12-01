ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بفستان أسود جذاب.. جومانا مراد تشعل انستجرام

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:41 ص
جومانا مراد
جومانا مراد
Advertisements
محمد بدران
حرصت الفنانة اللبنانية جومانا مراد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.

ظهرت جومانا مراد في الصورة بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا اسود مكشوف الكتفين، واعتمدت على خصلات شعرها الطويل المموج باللون الاسود الغامق، ولاقت اعجاب متابعيها.

جومانا مراد بدأت مشوارها الفني عام 1998 وشاركت في بطولة عدة أفلام منها الفرح وكباريه وكف القمر والحفلة كما شاركت ببطولة عدة مسلسلات منها فرعون ومدرسة الحب وشاهد إثبات والشارد والطارق.

وآخر الأعمال التي شاركت فيها جومانا مراد كان مسلسل "مدرسة الحب"، وشاركها فيه عدد كبير من النجوم من مختلف الدول العربية منهم صفاء سلطان، وأمير كرارة، وخالد الصاوي، وبولنت إينال، ومن تأليف هاني سرحان.

وأخر أعمال جومانا مراد فى السينما المصرية، فيلم الحفلة الذي شارك فى بطولته عدد من الفنانين إبرزهم أحمد عز ومحمد رجب وروبي.
بفستان أسود جذاب.. جومانا مراد تشعل انستجرام
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدون مكياج وبجمبسوت أسود.. دينا تتألق برفقة أصدقائها

بفستان مشجر.. ياسمين صبري تتألق برفقة إسعاد يونس

بإطلالة لافتة.. شاهد أسما شريف منير في أحدث ظهور لها

بإطلالة أنيقة.. بسمة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

ملابس شتوية.. زوجة تامر حسني تبهر متابعيها بإطلالة من إيطاليا.. شاهد

بصور ورسالة رومانسية جومانا مراد تهنئ زوجها بعيد ميلاده.. شاهد

ترشيحاتنا

لا يتحدث الإنجليزية.. مراسل قطري يتعرض لموقف محرج أمام الكاميرا

هل تعمد لاعبو الزمالك الخسارة من مازيمبي .. محمد صلاح يجيب

آخر تطورات الحالة الصحية لـ نيللى كريم بعد تعرضها لوعكة مفاجئة

مصدر قضائي يكشف هوية الشاب المنتحر من أعلى برج القاهرة

خالد الغندور: يوجد لاعب يهرب من المباريات بسبب المال.. وحان وقت رحيل ميتشو

تعرف على الحالة الصحية لـ الفنان محمد فؤاد

AdvertisementS

هجوم نارى.. عفاف شعيب: حلا شيحة خلعت الحجاب ومعه الثياب |شاهد

أمير له رأي آخر.. مرتضى منصور يستقر على إقالة ميتشو من تدريب الزمالك

بـ ماكياج صاخب.. أول ظهور لـ فيفي عبده بعد وفاة شقيقتها.. والجمهور يهاجمها

الأهلي مع رينيه فايلر.. حين يكون للهزيمة أثر جانبي

بعد حرق طالب أسيوط المعاق.. والدته: هربنا على القاهرة بعد تهديدات البلطجية | والمجنى عليه: عذبونى بالكبشة | فيديو وصور

خالد الغندور يكذب أمير مرتضى بشأن رفض التعاقد مع فايلر

بعد خسائر الزمالك المتتالية.. خالد الغندور يكشف كواليس مصطلح ميتشو قد جروس 900 مرة

للمرة الثالثة على التوالي هنا الزاهد بإطلالة بنطلون البوي فريند

شاهد.. كيف دعم الأهلي رينيه فايلر بعد الخسارة أمام النجم الساحلي في دوري الأبطال

خفض أسعار السلع التموينية خلال ساعات.. وعقوبة لمخالفي التنفيذ

حد وسوس فى دماغهم.. عفاف شعيب تهاجم شهيرة وسهير رمزى بعد خلع الحجاب.. فيديو

النواب يكشف تفاصيل فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يتحدث الإنجليزية.. مراسل قطري يتعرض لموقف محرج أمام الكاميرا

تشعر بالبرد .. ريم البارودي فى إطلالة شتوية من أمستردام.. شاهد

حقيقة تورط بطل فيلم تيتانيك في حرائق غابات الأمازون