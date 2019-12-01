النيجيرى آكي: الزمالك افتقد روح الفوز أمام مازيمبى ويحتاج عقلية احترافية .. فيديو

قال النيجيري آكي اكيتشندي، لاعب الزمالك السابق، تعليقا على خسارة الزمالك أمام مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، إن اللاعبين يجب أن يكونوا أكثر احترافية مما هم عليه الآن.



وتابع آكي، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه في حال امتلاك اللاعبين روح الفوز فإن الجميع يقدم أفضل ما لديه في المباريات.



وأضاف، أن عقلية اللاعبين يجب أن تكون مثل عقلية لاعبي أوروبا، موضحا أنه عندما غادر مصر احترف في أوروبا ووجود عقلية مختلفة وأبلغوه أنه يقبض بقدر ما يلعب من مباريات.



ونصح النيجيري آكي اكيتشندي، الزمالك بأن يطبق الأسلوب الأوروبي حتى يسير النادي بشكل أفضل مما هو عليه الآن.