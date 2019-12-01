ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

النيجيرى آكي: الزمالك افتقد روح الفوز أمام مازيمبى ويحتاج عقلية احترافية .. فيديو

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:44 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
قال النيجيري آكي اكيتشندي، لاعب الزمالك السابق، تعليقا على خسارة الزمالك أمام مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، إن اللاعبين يجب أن يكونوا أكثر احترافية مما هم عليه الآن.

وتابع آكي، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه في حال امتلاك اللاعبين روح الفوز فإن الجميع يقدم أفضل ما لديه في المباريات.

وأضاف، أن عقلية اللاعبين يجب أن تكون مثل عقلية لاعبي أوروبا، موضحا أنه عندما غادر مصر احترف في أوروبا ووجود عقلية مختلفة وأبلغوه أنه يقبض بقدر ما يلعب من مباريات.

ونصح النيجيري آكي اكيتشندي، الزمالك بأن يطبق الأسلوب الأوروبي حتى يسير النادي بشكل أفضل مما هو عليه الآن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أداء سيئ.. هاني حتحوت ينتقد لاعبي منتخب الأوليمبي ويشيد بالافتتاح.. فيديو

لاعب الزمالك السابق: لعنة الإصابات تطارد لاعبي المنتخب الأولمبي.. فيديو

نجم الزمالك السابق: رمضان صبحي وابو الفتوح جبهة المنتخب القوية

شاهد بالفيديو.. توقعات جماهير الزمالك للقاء مازمبي الكونغولي

الزمالك لا يعرف الفوز مع صافرة أوتوجو حكم مباراة مازيمبي

هاني حتحوت يكشف عن الجهاز الفني الجديد للزمالك حال رحيل ميتشو .. فيديو

ترشيحاتنا

ظهور رومانسى | رامى مالك وحبيبته لوسى يخطفان الأنظار فى مباراة كرة سلة| صور

هاني حتحوت يكشف عن الجهاز الفني الجديد للزمالك حال رحيل ميتشو .. فيديو

أخرتها العناية المركزة.. أعراض الضغط المرتفع التي كانت سبب لدخول محمد فؤاد المستشفى

بسبب التخفيضات.. شاهد خناقة نسائية عنيفة داخل متجر أمريكي خلال الـBlack Friday

أحمد موسى يكشف كواليس لقاء الهارب محمد علي بـ مخابرات بريطانيا لخطة 25 يناير 2020

سميرة سعيد تتألق في أحدث جلسة تصوير

AdvertisementS

أمير له رأي آخر.. مرتضى منصور يستقر على إقالة ميتشو من تدريب الزمالك

الأهلي مع رينيه فايلر.. حين يكون للهزيمة أثر جانبي

خالد الغندور يكذب أمير مرتضى بشأن رفض التعاقد مع فايلر

بعد خسائر الزمالك المتتالية.. خالد الغندور يكشف كواليس مصطلح ميتشو قد جروس 900 مرة

شاهد.. كيف دعم الأهلي رينيه فايلر بعد الخسارة أمام النجم الساحلي في دوري الأبطال

هاني حتحوت يكشف عن الجهاز الفني الجديد للزمالك حال رحيل ميتشو .. فيديو

الكورة مش كلام.. رد فعل خالد الغندور على حملة لاعبي الزمالك لبقاء ميتشو

نحن معك.. أول رد فعل من لاعبي الزمالك بعد أخبار الإطاحة بـ ميتشو من تدريب الفريق

اجتماع الحسم.. الزمالك يفكر في كوبر ونبيه.. واللاعبون يتحدون الإدارة: عايزين ميتشو

خالد الغندور: يوجد لاعب يهرب من المباريات بسبب المال.. وحان وقت رحيل ميتشو

اخبار الرياضة | رحيل ميتشو أثناء مباراة الزمالك ومازيمبي.. أول رد فعل من لاعبي النادي بعد أخبار الإطاحة

محمد صلاح يحسم الجدل بشأن توليه مهمة تدريب الزمالك .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يتحدث الإنجليزية.. مراسل قطري يتعرض لموقف محرج أمام الكاميرا

تشعر بالبرد .. ريم البارودي فى إطلالة شتوية من أمستردام.. شاهد

حقيقة تورط بطل فيلم تيتانيك في حرائق غابات الأمازون