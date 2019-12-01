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رياضة

النيجيري آكي اكيتشندي يروى ذكرياته مع الزمالك والجوهري.. فيديو

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 04:05 ص
صدى البلد
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نور عادل
قال النيجيري آكي اكيتشندي، لاعب الزمالك السابق، إنه كان لاعبا محظوظا للعب ضمن صفوف القلعة البيضاء في موسم عام 1993.

وتابع آكي، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه بعد انضمامه إلى المنتخب النيجيري جاء إلى القاهرة وتقابل مع أحمد عباس مدير أعماله في تلك الفترة وقرر حينها اللعب مع الزمالك.

وكشف النيجيري آكي اكيتشندي أن الكابتن محمود الجوهري كان المدير الفني في تلك الفترة، موضحا أنه لم يلعب سوى لمدة موسم واحد في الزمالك.

وأضاف النيجيري آكي اكيتشندي، أنه لعب مع الزمالك موسما واحدا بحثا عن فرصة للمشاركة والانضمام للمنتخب النيجيري في كأس العالم.
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