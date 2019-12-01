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فن

إلهام شاهين بصحبة يسرا وهند صبرى .. شاهد

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:45 ص
إلهام شاهين ويسرا
إلهام شاهين ويسرا وهند صبرى
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محمد بدران
نشرت إلهام شاهين صورة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت فيها رفقة، يسرا وهند صبرى خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المنعقد بالمسرح الكبير في دار الأوبرا.

واختتمت اول امس فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، في حفل وصف بأنه الأفضل على مدار دورات المهرجان.

وأقيم الحفل بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ويخرجه هشام فتحي، وقدمته الإعلامية جاسمين طه زكي، وشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.

وبدأت إلهام شاهين التصوير في فيلمها الجديد "حظر تجول" ويشارك فى بطولته كل من إلهام شاهين وأمينة خليل وكامل الباشا، وتدور أحداثه فى يوم واحد فقط.

على الجانب الآخر، تعود هند صبرى للسباق الرمضانى المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب دام لثلاثة سنوات منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، وتحفظت هند على تفاصيل المسلسل، ولكنها أعربت عن اشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.

إلهام شاهين بصحبة يسرا وهند صبرى .. شاهد
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