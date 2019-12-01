عنده أوف على طول.. عمرو أديب يسخر من خسارة الزمالك بثلاثية أمام مازيمبي

سخر الإعلامي عمرو أديب من هزيمة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك من منافسه مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد في إطار الجولة الاولى من دور مجموعات دوري ابطال افريقيا.



وانتقد عمرو أديب، من خلال برنامج " الحكاية " المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر"، مدرب نادي الزمالك ميتشو لعد إجراء أي تغيير في تشكيلة الفريق، بالرغم من الهزائم المتكررة التي لحقت بالفريق الأبيض.



وقال "أديب": " في فرق بتخسر لما يبقى عنده أوف داي لكن الزمالك أوف على طول ، عندنا أحسن لاعيبة في مصر في نادي الزمالك ، وأحسن مواهب ايه اللي بيجري فينا ده".



ومن المنتظر أن يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماع طارئ اليوم الاحد في مقر النادي، لبحث الأوضاع التي وصل اليها فريق الكرة الأول بالنادي.



ويعيش الزمالك فترة سيئة فينًا حيث هزم من نادي انبي بهدفين مقابل هدف في الدوري، وأعقبها خسارة قوية من فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.