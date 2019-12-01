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فن

من باريس.. سارة نخلة تتألق أمام برج إيفل

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:34 ص
سارة نخلة
سارة نخلة
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محمد بدران
نشرت الفنانة سارة نخلة صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت سارة نخلة أمام برج ايڤيل في باريس بجاكيت أنيق باللون الأسود، وارتدت قبعة أنيقة باللون الأحمر الذى يتناسب مع إطلالتها.

واعتمدت سارة نخلة فى المكياج على جمال بشرتها بوضع لمسات رقيقة على وجهها، وأحمر شفاه باللون البينك الفاتح الذى يبرز عن جمالها، وتركت شعرها البنى القصير منسدلًا بطريقة ناعمة وانسيابية.

يذكر أن آخر أعمال سارة نخلة مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.

وشاركت سارة نخلة في مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.
من باريس.. سارة نخلة تتألق أمام برج إيفل
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