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أخبار العالم

هل تبدأ أمريكا حروب الفضاء.. وزير الدفاع الأمريكي يثير الجدل بـ الفرع السادس للجيش

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:03 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن "الفضاء أمر حيوي للأمن القومي الأمريكي وطريقة حياتنا، وإنشاء قوات الفضاء الأمريكية باعتبارها الفرع السادس للقوات المسلحة سوف يضعنا على الطريق الصحيح، لضمان الحفاظ دائما على تفوقنا في الفضاء.

وأضاف مارك إسبر، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "القوة الفضائية للولايات المتحدة، هو فرع مقترح للجيش الأمريكي للحرب الفضائية".

وتابع: من المقرر في حال تأسيسها أن تكون جزءا من سلاح الجو الأمريكي، إحدى الإدارات العسكرية الثلاث بوزارة الدفاع، وسيكون هناك وكيلا مدنيا يرأس القوة الفضائية تحت إشراف رئيس أركان القوات الجوية، وسيجى تعيينه من قبل الرئيس وموافقة الكونجرس.
سيكون أعلى ضابط عسكري في القوات الفضائية رئيس أركان القوات الفضائية، الذي سيمارس الإشراف عليها ويعمل كواحد من هيئة الأركان المشتركة.

وإلى جانب القيام بعمليات فضائية مستقلة، ستكون قوات الفضاء مسؤولة عن توفير الدعم الفضائي للقوات البرية والجوية والبحرية والإلكترونية.

وهناك ثلاث قضايا تنظيمية رئيسية متعلقة بقوات الفضاء، والتي تم تحديدها أيضًا من خلال عدد من الدراسات ولجان الكونجرس، والتي ستتم معالجتها لتأسيس القوة.

وأثارت تغريدة وزير الدفاع الأمريكي تعليقات متباينة من قبل رواد "تويتر"، حيث تساءلوا عن تكلفة ذلك، وهوية الممول.

فيما رأى أحد المغردين "أنه يجب أن تكون هناك معاهدات سلام من أجل الفضاء وليس سباق تسلح.. هذه رجعية وفشل للاستخبارات والدبلوماسية".
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