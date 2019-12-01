مريضة درن وضعف بالحركة.. مواطنة تناشد التضامن عودة معاش تكافل وكرامة.. صور

أرسلت المواطنة أزهار عبد الله محمد عامر، المقيمة فى مركز ناصر محافظة بنى سويف، شكوى لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بخصوص وقف معاش تكافل وكرامة.



قالت المواطنة فى رسالتها: "أعانى من درن بالمخ وضعف بالحركة فى الأطراف نتيجة عملية تثبيت شرائح ومسامىر بالفقرات الرابعة والخامسة وأجريت عملية صمام بالمخ وأحتاج إلى جلسات علاج طبيعى ولدى بنتين فى المرحلة التعليمية الابتدائية، تقدمت لاستخراج فيزا معاش تكافل وكرامة وتم إصدارها بالفعل ولكن منذ 3 أشهر تم وقفها".



وناشدت المسئولين ضرورة التدخل لإعادة عمل الفيزا خاصة وأن سبب توقفها غير معروف .

للتواصل مع الحالة 01205214390



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

