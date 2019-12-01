المفروض تستخبوا.. شوبير يفتح النار على لاعبي الزمالك بسبب دعم ميتشو

فتح الإعلامي أحمد شوبير، النار على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد دعمهم للصربي ميتشو، المدير الفني للفريق.



وقال شوبير، في تصريحات تلفزيونية: الأغرب من هزيمة الزمالك اليوم، هو ماحدث بعد المباراة من سيل من التغريدات للاعبين في رسالة دعم لميتشو، وكلها بنفس الشكل"ّ.



وأضاف: "أولاََ انتم خسرتم اليوم في مباراة سيئة جدََا، ومن المفترض بعد الهزيمة، أن يراعي اللاعبون شعور الجماهير ويستخبوا.. ليس دور اللاعبين تحديد استمرار أو رحيل المدرب، وانما قرار من مجلس الإدارة وعلى الجميع الالتزام به".



يذكر أن مجلس إدارة الزمالك، سوف يجتمع اليوم الاحد، لاتخاذ القرار النهائي بشأن استمرار ميتشو أو رحيله.



ويعيش الزمالك فترة سيئة فينًا حيث هزم من نادي انبي بهدفين مقابل هدف في الدوري، وأعقبها خسارة قوية من فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثة اهداف دون رد في دور مجموعات دوري ابطال افريقيا..