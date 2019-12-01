ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المفروض تستخبوا.. شوبير يفتح النار على لاعبي الزمالك بسبب دعم ميتشو

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 04:35 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
فتح الإعلامي أحمد شوبير، النار على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد دعمهم للصربي ميتشو، المدير الفني للفريق.

وقال شوبير، في تصريحات تلفزيونية: الأغرب من هزيمة الزمالك اليوم، هو ماحدث بعد المباراة من سيل من التغريدات للاعبين في رسالة دعم لميتشو، وكلها بنفس الشكل"ّ.

وأضاف: "أولاََ انتم خسرتم اليوم في مباراة سيئة جدََا، ومن المفترض بعد الهزيمة، أن يراعي اللاعبون شعور الجماهير ويستخبوا.. ليس دور اللاعبين تحديد استمرار أو رحيل المدرب، وانما قرار من مجلس الإدارة وعلى الجميع الالتزام به".

يذكر أن مجلس إدارة الزمالك، سوف يجتمع اليوم الاحد، لاتخاذ القرار النهائي بشأن استمرار ميتشو أو رحيله.

ويعيش الزمالك فترة سيئة فينًا حيث هزم من نادي انبي بهدفين مقابل هدف في الدوري، وأعقبها خسارة قوية من فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثة اهداف دون رد في دور مجموعات دوري ابطال افريقيا..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تاريخ سيئ لميتشو أمام مازيمبى.. هل يتغير مع الزمالك؟

نحن معك.. أول رد فعل من لاعبي الزمالك بعد أخبار الإطاحة بـ ميتشو من تدريب الفريق

الكورة مش كلام.. رد فعل خالد الغندور على حملة لاعبي الزمالك لبقاء ميتشو

أخبار الزمالك اليوم.. رحيل ميتشو بعد خسارة مذلة من مازيمبي.. ومدرب جديد على أعتاب النادي

اجتماع الحسم.. الزمالك يفكر في كوبر ونبيه.. واللاعبون يتحدون الإدارة: عايزين ميتشو

اخبار الرياضة | رحيل ميتشو أثناء مباراة الزمالك ومازيمبي.. أول رد فعل من لاعبي النادي بعد أخبار الإطاحة

ترشيحاتنا

صورة بريطانية من 94 عاما.. شاهد الفرق بين حي مصر الجديدة زمان والآن

توفى في حفل زفاف ابنته.. نواب البرلمان يشاركون في عزاء النائب محمد الدسوقي

أحمد الشناوي: طرد أيمن أشرف أمام النجم الساحلي سكينة في قلب الأهلي

خالد الغندور يكذب أمير مرتضى بشأن رفض التعاقد مع فايلر

بعد عرض الممر .. أحدث ظهور لـ أحمد عز فى مؤسسة شارك البسمة مع أحمد فلوكس| صور

حقيقة القبض على حمو بيكا في أسيوط

AdvertisementS

خالد الغندور يكذب أمير مرتضى بشأن رفض التعاقد مع فايلر

شاهد.. كيف دعم الأهلي رينيه فايلر بعد الخسارة أمام النجم الساحلي في دوري الأبطال

هاني حتحوت يكشف عن الجهاز الفني الجديد للزمالك حال رحيل ميتشو .. فيديو

عنده أوف على طول.. عمرو أديب يسخر من خسارة الزمالك بثلاثية أمام مازيمبي

الكورة مش كلام.. رد فعل خالد الغندور على حملة لاعبي الزمالك لبقاء ميتشو

اجتماع الحسم.. الزمالك يفكر في كوبر ونبيه.. واللاعبون يتحدون الإدارة: عايزين ميتشو

اخبار الرياضة | رحيل ميتشو أثناء مباراة الزمالك ومازيمبي.. أول رد فعل من لاعبي النادي بعد أخبار الإطاحة

المفروض تستخبوا.. شوبير يفتح النار على لاعبي الزمالك بسبب دعم ميتشو

محمد صلاح يحسم الجدل بشأن توليه مهمة تدريب الزمالك .. فيديو

هل تعمد لاعبو الزمالك الخسارة من مازيمبي .. محمد صلاح يجيب

أحمد الشناوي: طرد أيمن أشرف أمام النجم الساحلي سكينة في قلب الأهلي

رئيس بني سويف: فوجئنا بموقف اتحاد الكرة .. وحسم الانسحاب من كأس مصر اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة بريطانية من 94 عاما.. شاهد الفرق بين حي مصر الجديدة زمان والآن

لا يتحدث الإنجليزية.. مراسل قطري يتعرض لموقف محرج أمام الكاميرا

تشعر بالبرد .. ريم البارودي فى إطلالة شتوية من أمستردام.. شاهد