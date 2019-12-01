إيهاب جلال: سعيد بالحفاوة البالغة من الشعب الموريتاني.. ونواذيبو فريق قوي

أشاد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بالحفاوة البالغة التي قوبلت بها بعثة المصري منذ وصولها للعاصمة الموريتانية نواكشوط، من مسئولي نادي نواذيبو بصفة خاصة والشعب الموريتاني، وكذلك بالترتيبات التي أعدتها السفارة المصرية برئاسة السيد السفير أحمد رشاد سلامة لاستقبال البعثة.



وعن استعدادات الفريق لمبارياته المقبلة، أكد ايهاب جلال أن الفريق لديه تركيز كامل في المباراة المقبلة أمام نواذيبو ، مضيفًا أن الجهاز الفني واللاعبين يتعاملون مع كل مباراة على حدة.



وعن مدى جاهزية اللاعبين المنضمين حديثًا للقائمة الأفريقية وهم عماد فتحي وبهاء مجدي ومفتاح طقطق ، أشار الكابتن ايهاب جلال أن الثلاثي بحالة فنية وبدنية جيدة للغاية وهم اضافة قوية جدًا للفريق بما يملكونه من خبرات كبيرة ومستوى فني متميز وان كانت مسألة مشاركتهم بشكل أساسي من عدمها تعود إلى رؤية الجهاز الفني.



وفيما يتعلق بتقييمه للمستوى الفني لفريق نواذيبو أكد الكابتن ايهاب جلال أن الفريق الموريتاني فريق متميز ويمتلك لاعبين على مستوى عالٍ ، مضيفًا أن النتائج في البطولات الأفريقية لا تعترف بالتاريخ فالكل يسعى وبقوة للوصول إلى النهائي وتحقيق اللقب.