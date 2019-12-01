هتخلع ولانخلع إحنا.. صلاح عبد الله يوجه رسالة لـ ميتشو

سخر الفنان صلاح عبد الله، من ميتشو المدير الفني لنادى الزمالك، بعد خسارة الفريق امام مازيمبي بثلاثة أهداف دون رد فى الجولة الاولي، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



ونشر صلاح عبد الله صورة لميتشو عبر حسابه الرسمي انستجرام، وعلق قائلًا: "هتخلع ولانخلع احنا".



وقرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور عقد اجتماعا طارئًا في الثانية عشرة ظهر اليوم الأحد.



وتلقى الزمالك الهزيمة من مازيمبى الكونغولى، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما امس السبت، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.



ويتواجد الفريقان فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جوارهما فريقى أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى، ليخسر أول ثلاثة نقاط فى مشواره بدور المجموعات بالبطولة الإفريقية، ويتذيل المجموعة، فيما تصدر مازيمبى الترتيب برصيد 3 نقاط.



ويناقش مجلس إدارة نادي الزمالك الوضع النهائي للجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو وقرار تجديد الثقه مره اخري او الاستقرار علي رحيله والشرط الجزائي في عقده.