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فن

طرح فيلم ولد ملكا في السينما المصرية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 04:31 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
استقبلت دور العرض السينمائية المصرية، الفيلم السعودى "ولد ملكًا" (Born A King)، الذي يتناول تفاصيل زيارة الملك فيصل بن عبد العزيز، وهو في الثالثة عشرة من عمره، إلى بريطانيا عام 1919.

ويُعرض الفيلم بالتزامن مع مرور نحو قرن من الزمان على الزيارة؛ كما يُلقي الضوء على جانب كبير من سيرة الملك فيصل، الذي تمنى الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث الدراسات الإسلامية، أن يليق الفيلم بمكانته وتأثيره في تاريخ المملكة العربية السعودية والعالميْنِ العربي والإسلامي على مدى أكثر من نصف قرن، مبينًا أن الملك الراحل قاد بلاده بحكمة وشجاعة، وكان لمواقفه ومبادراته التاريخية تأثير مفصلي وعميق في مختلف القضايا على مستوى الوطن والمنطقة والعالم.

كما أشار إلى أهمية الفيلم ودوره في تعريف الأجيال الناشئة بشخصية الملك فيصل بوصفه نموذجًا للقائد التاريخي الذي أفنى حياته في خدمة أبناء وطنه ونهضة بلاده.

"ولد ملكًا" إنتاج مشترك بين السعودية وإنجلترا وإسبانيا، وكتبه الروائي السعودي، بدر السماري، ويشارك فيه نحو 80 شابًا سعوديًا، حيث تم تصويره بين الرياض ولندن تحت إدارة المنتج الإسباني، أندريس فيسنتي جوميز، والمخرج الإسباني أجوستي فيلارونجا، وشارك في بطولته: هيرميوني كورفيلد، إد سكرين، لورانس فوكس، وجيمس فليت، بالإضافة إلى طفل سعودي يُجسد شخصية الملك فيصل، وسنه ثماني سنوات، والممثل السعودي راكان عبد الواحد.
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