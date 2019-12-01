داخل سيارته.. أحدث ظهور لـ رامي جمال بعد إصابته بالبهاق

بعد أن أعلن الفنان رامي جمال إصابته بمرض البهاق منذ فتره قصيرة، نشر صورًا له على حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" من داخل سيارته".



وظهر رامي جمال في الصور وهو داخل سيارته يرتدى تيشيرت رمادى وايس كاب، نالت اعجاب متابعيه.



وأعلن رامي جمال عن إصابته بمرض البهاق، الذي يؤثر على الشكل العام بسبب تغير لون الجلد.



ويواصل رامى جمال التحضير لألبومه الجديد ، حيث يقوم حاليًا بالتجهيز لأغنية جديدة بعنوان "خليكى" ، والتى يتعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك، والملحن محمد غريب، والموزع سام .



ومن المقرر أن يضم " رامى جمال " الأغنية الجديدة الى البومه الذى لم يتحدد موعد طرحه حتى الآن .



يذكر أن آخر أعمال رامى جمال البوم بعنوان "ليالينا" وتم طرحه عام 2018 ولاقي نجاحًا كبيرًا.