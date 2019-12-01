أخبار الرياضة.. الغندور يكذب أمير مرتضى.. شوبير يفتح النار على لاعبي الزمالك.. والجهاز الفني الجديد للأبيض

نشر "صدى البلد" على مدار اليوم مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية، والتي جاءت كالتالي:
خالد الغندور يكذب أمير مرتضى بشأن رفض التعاقد مع فايلر
كذب خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، تصريحات امير مرتضى منصور، المشرف على قطاع الكرة بنادي الزمالك، بشأن رفض التعاقد مع رينيه فايلر، المدير الفني الحالي للنادي الأهلي، قبل التعاقد مع ميتشو، المدير الفني الحالي للزمالك.
هاني حتحوت يكشف عن الجهاز الفني الجديد للزمالك حال رحيل ميتشو .. فيديو
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن أسامة نبيه مرشح لتولى الإدارة الفنية لفريق الزمالك بدلا من الصربي ميتشو، بعد خسارة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بثلاثة أهداف نظيفة.
هل تعمد لاعبو الزمالك الخسارة من مازيمبي .. محمد صلاح يجيب
فتح محمد صلاح، مدرب نادي الزمالك السابق، النار على لاعبي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بسبب اداءهم السيئ خلال الفترة الاخيرة.
عنده أوف على طول.. عمرو أديب يسخر من خسارة الزمالك بثلاثية أمام مازيمبي
سخر الاعلامي عمرو اديب من هزيمة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك من منافسه مازيمبي الكونغولي بثلاثة اهداف دون رد في اطار الجولة الاولى من دور مجموعات دوري ابطال افريقيا.
المفروض تستخبوا.. شوبير يفتح النار على لاعبي الزمالك بسبب دعم ميتشو
فتح الإعلامي أحمد شوبير، النار على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد دعمهم للصربي ميتشو، المدير الفني للفريق.
خالد الغندور يكذب أمير مرتضى بشأن رفض التعاقد مع فايلر
كذب خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، تصريحات امير مرتضى منصور، المشرف على قطاع الكرة بنادي الزمالك، بشأن رفض التعاقد مع رينيه فايلر، المدير الفني الحالي للنادي الأهلي، قبل التعاقد مع ميتشو، المدير الفني الحالي للزمالك.
هاني حتحوت يكشف عن الجهاز الفني الجديد للزمالك حال رحيل ميتشو .. فيديو
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن أسامة نبيه مرشح لتولى الإدارة الفنية لفريق الزمالك بدلا من الصربي ميتشو، بعد خسارة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بثلاثة أهداف نظيفة.
هل تعمد لاعبو الزمالك الخسارة من مازيمبي .. محمد صلاح يجيب
فتح محمد صلاح، مدرب نادي الزمالك السابق، النار على لاعبي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بسبب اداءهم السيئ خلال الفترة الاخيرة.
عنده أوف على طول.. عمرو أديب يسخر من خسارة الزمالك بثلاثية أمام مازيمبي
سخر الاعلامي عمرو اديب من هزيمة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك من منافسه مازيمبي الكونغولي بثلاثة اهداف دون رد في اطار الجولة الاولى من دور مجموعات دوري ابطال افريقيا.
المفروض تستخبوا.. شوبير يفتح النار على لاعبي الزمالك بسبب دعم ميتشو
فتح الإعلامي أحمد شوبير، النار على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد دعمهم للصربي ميتشو، المدير الفني للفريق.