بعد ساعات من طرحها.. مريم عامر منيب تقترب من 3 ملايين مشاهدة بأول أغنياتها

تمكنت مريم عامر منيب من تحقيق عدد مشاهدات عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب "، بعد طرح أولى أغنياتها "عامل ايه فى حياتك"، حيث تحققت الأغنية بعد طرحها بساعات 2 مليون و700 ألف مشاهدة .



أغنية عامل ايه في حياتك عبارة عن دويتو بينها وبين والدها الراحل، من أغنيته الشهيرة «عامل ايه في حياتك»، لتحيي بها ذكرى وفاة والدها.



فكرة الأغنية عبارة عن حوار تخيلي بين الأب الراحل وابنته، إذ جمعت كلماتها مقطعا من صوت عامر منيب، يقول فيه: «عامل ايه في حياتك يا حبيبي طمني عليك دا انا ذكرياتك حب عمرك اللي مش ناسيك»، لتجيب عليه «مريم» في مقطع آخر، قائلة: «اطمن يا حبيبي عليا والله بخير .. أنا شايفاك دايما حواليا مش ناقص غير .. حضنك وشوية حنية وحشوني كتير».



الأغنية من كلمات: تامر حسين، والحان: عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقي: أحمد عادل، ومكساج: هاني محروس، وإخراج: خالد الشوربجي.



وتولى إنتاج الأغنية شركة Nj Music Productions، التي يبدو أنها سوف تشهد تعاونا كبيرا بينها وبين مريم عامر منيب في الفترة المُقبلة، لاسيما بعد نجاح الأغنية.