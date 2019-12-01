سيبونا فى حالنا تتجاوز 3 ملايين مشاهدة بعد أسبوع من طرحها

تمكن المطرب حكيم من تحقيق عدد مشاهدات عالية من خلال كليب "سيبونا فى حالنا" من ألبومه الجديد، حيث حققت ما يزيد عن 3 ملايين مشاهدة بعد طرحها باسبوع .



الأغنية من كلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا.



وانتهى حكيم من تسجيل أغانى ألبومه الجديد المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم عبده سليم، و شريف حمدان، و محيى حوار، و باسم منير، وأشرف البرنس، ومصطفي حسن، ومحمد عبد المنعم، وعصام شعبان.



يذكر أن آخر الأغانى التى طرحها حكيم بشكل رسمى، هى أغنية "متجمعين" التى غناها فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، من كلمات محيى حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع طارق عبد الجابر، وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أميرمحروس، ومن إخراج المخرج ياسر سامى.