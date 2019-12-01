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أخبار العالم

وفاة طفلين وفقدان ثالث في عاصفة ثلجية اجتاحت ولاية أريزونا الأمريكية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 04:37 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
اجتاحت عاصفة ثلجية ولاية أريزونا الأمريكية، أسفرت عن وفاة طفلين وفقدان ثالث.

وبحسب "سكاي نيوز"، توفى الطفلان وفقد الثالث بعدما علقت مركبتهم خلال عبورها أحد الجداول المائية بغابة اجتاحتها عاصفة ثلجية خارج مدينة فينيكس.

وأضافت أن العاصفة اجتاحت مساحات واسعة من الولايات المتحدة وغطت الغرب الأوسط بالثلوج وعطلت رحلات جوية في فترة تمثل أكثر عطلات نهاية الأسبوع ازدحاما خلال العام.

وقال مكتب مكتب قائد شرطة منطقة جيلا كاونتي أن السلطات تلقت بلاغا بفقد الأطفال، الجمعة.

وحذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية من أنه من المتوقع هبوب عواصف ثلجية على أغلب مناطق الغرب الأوسط والشمال الشرقي يومي السبت والأحد.
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