اتصوري في غرفة نومك المبهدلة.. تريند جديد يجمع النساء على انستجرام

من غير الواقعي إبقاء الأمور مرتبة ومنظمة باستمرار، من خلال تحدي على وسائل التواصل الاجتماعي شاركت العديد من النساء على موقع انستجرام لقطات من غرف نومهم الفوضوية.



في إعلان عن رفض التقيد بفلسفة الخبيرة اليابانية الشهيرة «ماري كوندو» ونظريتها عن الكمال الجمالي في كتابها "سحر الترتيب"، قامت العديد من النساء المؤثرات على موقع الصور إنستجرام بمشاركة صور غرف نومهم في فوضى عارمة.



جاء تريند "غرفة النوم الفوضوية" بالتزامن مع مقال نشرته مجلة إيل مؤخرًا يتحدث عن سعادة بعض النساء بوجود أشياء غير ضرورية متناثرة داخل غرف نومهن وفقًا لـ "دايلي ميل".



تقول إحداهن: "لدي بالفعل الآن زجاجة كاتشب على المنضدة وعدد من زجاجات المياه الفارغة ملقاة في كل مكان على الأرض"، وأضافت أخرى: "لن تستطيع أن تجعل كل شئ منسق ومرتب طوال الوقت، عليك أن تتصرف كإنسان طبيعي وتصنع بعض الفوضى".



وفي الوقت نفسه كشفت «ريمي شورت» التي يصل عدد متابعيها على انستجرام إلى 16 ألف متابع، عن أنها لا تشعر بالحاجة إلى تنظيف غرفتها قبل أن تستعد لالتقاط الصور.



وأضافت: "معظم الناس يريدون منك الواقعية، سواء كان الأمر يتعلق بغرفتك الفوضوية أو عقلك الفوضوي أو أسلوب حياتك الفوضوي.. الناس تريد فقط أن ترى ذلك حتى يشعروا أنك طبيعي".