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فن

الازقة الخلفية يتصدر الأعلى مشاهدة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:25 ص
صدى البلد
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احمد البهى
تصدر مسلسل "الازقة الخلفية"، الأعلى مشاهدة في تركيا، أول أمس الجمعة، محققا المركز الأول بقائمة المسلسلات وفقًا لموقع gecce التركي.

وجاء في المركز الثاني مسلسل زهرة الثالوث ، بينما جاء فى المركز الثالث مسلسل " اليمين " ، والذى يعرض بشكل يومى.

إما فى المركز الربع فقد جاء مسلسل فرهات وشيرين، وأحتل المركز الخامس والاخير مسلسل عبد الحميد.

مسلسل الازقة الخلفية يناقش عدد من القضايا إبرزها محاربة المخدرات وابتزاز الشباب ، والعمل إخراج أورهان أوغوز، وتم عرضه العمل بداية من 2011 .

جدير بالذكر أن المسلسلات التركية تخضع لنسب مشاهدة يومية، يتقرر على أثرها فرص بقاء المسلسل على الشاشة أو إنهاء عرضه بغض النظر عن نهايته.


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