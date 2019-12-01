نشرة الفن .. أحلام تقبل بطن متسابقة ذا فويس .. وطرح ولد ملكًا بدور العرض المصرية

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
داخل سيارته.. أحدث ظهور لـ رامي جمال بعد إصابته بالبهاق
بعد أن أعلن الفنان رامي جمال إصابته بمرض البهاق منذ فتره قصيرة، نشر صورًا له على حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" من داخل سيارته".
صابر الرباعي يشارك أصالة في غناء ع اللي جرى بـ موسم الرياض
أحيا أمس الفنان صابر الرباعي والفنانة أصالة حفلا بموسم الرياض المقام على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم، في منطقة البوليفارد.
أحلام تقبل بطنها.. متسابقة ذا فويس حامل على المسرح
شهدت حلقة اليوم من برنامج ذا فويس العديد من الأحداث، ومنها ظهور إحدى المتسابقات ضمن فريق الفنانة أحلام وهي حامل.
طرح فيلم ولد ملكا في السينما المصرية
استقبلت دور العرض السينمائية المصرية، الفيلم السعودى "ولد ملكًا" (Born A King)، الذي يتناول تفاصيل زيارة الملك فيصل بن عبد العزيز، وهو في الثالثة عشرة من عمره، إلى بريطانيا عام 1919.
داخل سيارته.. أحدث ظهور لـ رامي جمال بعد إصابته بالبهاق
بعد أن أعلن الفنان رامي جمال إصابته بمرض البهاق منذ فتره قصيرة، نشر صورًا له على حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" من داخل سيارته".
صابر الرباعي يشارك أصالة في غناء ع اللي جرى بـ موسم الرياض
أحيا أمس الفنان صابر الرباعي والفنانة أصالة حفلا بموسم الرياض المقام على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم، في منطقة البوليفارد.
أحلام تقبل بطنها.. متسابقة ذا فويس حامل على المسرح
شهدت حلقة اليوم من برنامج ذا فويس العديد من الأحداث، ومنها ظهور إحدى المتسابقات ضمن فريق الفنانة أحلام وهي حامل.
طرح فيلم ولد ملكا في السينما المصرية
استقبلت دور العرض السينمائية المصرية، الفيلم السعودى "ولد ملكًا" (Born A King)، الذي يتناول تفاصيل زيارة الملك فيصل بن عبد العزيز، وهو في الثالثة عشرة من عمره، إلى بريطانيا عام 1919.