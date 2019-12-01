ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أبشع واقعة عنف.. الحكم على 4 أطفال بارتكاب فعل شنيع ضد الماعز.. صور

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:14 ص
ماعز
ماعز
Advertisements
عزة عاطف
طارد مجموعة من الأطفال البريطانيين قطيع من الأغنام بالطوب متسببين لهم في جروح بالغة أسفرت عن خلع أعين لماعز وتهتك قرونها في هجوم هو الأسوأ على مر تاريخ اعتداء الأطفال على الحيوانات.

تهتكت قرون الأغنام وفقدت أعينها عندما قامت عصابة من تلاميذ المدارس الغاضبين بإلقاء الطوب مرارًا وتكرارًا على المخلوقات المسكينة التي أصبح منظرها مرعبًا من قسوة الإعتداء وفقًا لما نشرته صحيفة مترو.

وصف الهجوم الوحشي بأنه "أقسى حالة عنف سببها الأطفال للحيوانات" على الإطلاق وفقًا لخبير من منظمة "كونتري واتش"، وقد تلقت الشرطة بلاغًا بأسماء الأطفال الذين ألقوا بالطوب على الأغنام المحمية.

تعتبر الأغنام تحت رعاية محمية ألفير فالي الطبيعية في جوسبورت بهامبشاير، ووفقًا لمحكمة بورتسموث تعرضت الحيوانات لهجوم ومطاردة وضرب بالعصي على مدى عدة أيام.

مما تسبب في قطع بعض قرونهم وأصيب آخرون بجروح خطيرة في العين بعد إلقاء الطوب عليهم، حكمت المحكمة على أكبرهم فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا أمر إحالة مدته 12 شهرًا.

وتلقى الصبي الثاني البالغ من العمر 14 عامًا حكما بإعادة التأهيل مدته 12 شهرًا، بينما تلقى الصبي البالغ من العمر 13 عامًا تمديدًا لـ9 أشهر، وفرضت غرامة بدفع 85 جنيهًا إسترلينيًا لكل منهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرجيم القاتل.. أب وأم بلا قلب يقتلان رضيعهما من الجوع | القصة الكاملة

هجرته أسرته ولم ترحمه الشرطة.. الاعتداء على مراهق أمريكي بلا ذراعين وساقين.. فيديو

ترشيحاتنا

موعد مباراة بيراميدز ورينجرز والقنوات الناقلة بـ الكونفدرالية

حكم قراءة القرآن على ماء للرقية.. تعرف على آيات الشفاء من الحسد والسحر

هل تقبل الصدقة من مال يشتبه فيه أن يكون حراماً ؟

من الفجل للأدوات الصحية.. حكاية شارع الفجالة وعلاقته بـ الطبالة

مصدر أمني يكشف حقيقة اندلاع حريق بـ التجمع الخامس

رئيس بني سويف: فوجئنا بموقف اتحاد الكرة .. وحسم الانسحاب من كأس مصر اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحلم العربي.. الجسمي يروي كواليس أوبريت أطفال العالم: مصر فاتحة أبوابها

أبشع واقعة عنف.. الحكم على 4 أطفال بارتكاب فعل شنيع ضد الماعز.. صور

اتصوري في غرفة نومك المبهدلة.. تريند جديد يجمع النساء على انستجرام