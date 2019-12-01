أبشع واقعة عنف.. الحكم على 4 أطفال بارتكاب فعل شنيع ضد الماعز.. صور

طارد مجموعة من الأطفال البريطانيين قطيع من الأغنام بالطوب متسببين لهم في جروح بالغة أسفرت عن خلع أعين لماعز وتهتك قرونها في هجوم هو الأسوأ على مر تاريخ اعتداء الأطفال على الحيوانات.



تهتكت قرون الأغنام وفقدت أعينها عندما قامت عصابة من تلاميذ المدارس الغاضبين بإلقاء الطوب مرارًا وتكرارًا على المخلوقات المسكينة التي أصبح منظرها مرعبًا من قسوة الإعتداء وفقًا لما نشرته صحيفة مترو.



وصف الهجوم الوحشي بأنه "أقسى حالة عنف سببها الأطفال للحيوانات" على الإطلاق وفقًا لخبير من منظمة "كونتري واتش"، وقد تلقت الشرطة بلاغًا بأسماء الأطفال الذين ألقوا بالطوب على الأغنام المحمية.



تعتبر الأغنام تحت رعاية محمية ألفير فالي الطبيعية في جوسبورت بهامبشاير، ووفقًا لمحكمة بورتسموث تعرضت الحيوانات لهجوم ومطاردة وضرب بالعصي على مدى عدة أيام.



مما تسبب في قطع بعض قرونهم وأصيب آخرون بجروح خطيرة في العين بعد إلقاء الطوب عليهم، حكمت المحكمة على أكبرهم فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا أمر إحالة مدته 12 شهرًا.



وتلقى الصبي الثاني البالغ من العمر 14 عامًا حكما بإعادة التأهيل مدته 12 شهرًا، بينما تلقى الصبي البالغ من العمر 13 عامًا تمديدًا لـ9 أشهر، وفرضت غرامة بدفع 85 جنيهًا إسترلينيًا لكل منهم.