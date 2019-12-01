إرسال المشاريع الفائزة إلى أمريكا.. ختام معرض العلوم والهندسة بـ مكتبة الإسكندرية

برعاية مكتبة الإسكندرية، انعقد معرض العلوم والهندسة السنوي الذي أثمر عن سفر 3 طلاب بمشاريعهم الفائزة للمشاركة في معرض العلوم والهندسة بأمريكا.



ينظم المهرجان، طلبة وخريجي مدرسة فيكتوريا كوليدج سنويا، حيث يهتم المعرض بجميع المجالات كالهندسة، التكنولوجيا، الطب، خدمات البيئة، سلوكيات المجتمع وغيرها من المجالات.



وتتراوح أعمار المشاركين من 12 إلى 18 عام، وأثمر المعرض عن سفر الطلبة يوسف محي وأحمد علي وعمر عبية بمشاريعهم الفائزة إلى أمريكا، وكان من بين ابتكاراتهم علاج فعال لمرض "الزهايمر".



وقال رئيس المعرض بفيكتوريا إياد مرسي: "هذه هي النسخة التاسعة للمعرض في مصر، حيث يتم التركيز أكثر على المشاريع التي تهتم بالحفاظ علي البيئة وسلوكيات وأخلاقيات المجتمع، فالعالم به الكثير من التكنولوجيا والتطورات وبحاجة إلى المشاريع التي تهتم بالأخلاقيات".



وأضاف عمرو السعدني رئيس رابطة الخريجين بمدرسة فيكتوريا كوليدج: "المعرض برعاية مكتبة الإسكندرية، وتعتبر مدرسة فيكتوريا أول مدرسة تقوم بتنظيم هذا المعرض بجهود ذاتية من الطلبة والخريجين، حيث انعقد المعرض في الفترة من 17 أكتوبر 2019 حتي 28 نوفمبر 2019، وفي انتظار الإعلان عن المشاريع الفائزة لهذه السنة".