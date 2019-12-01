اليوم.. السيسي يفتتح مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT

يفتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT، بمركز مصر للمعارض الدولية.





وكايرو آى سى تى هو حدث سنوي إقليمي في قطاع التكنولوجيا بمصر وأفريقيا، الذي ينطلق تحت شعار «The Digital Experience» ويشارك به العديد من الوزارات، والهيئات الحكومية وأيضًا وزراء وشركات أفريقية، ويعد الحدث هو الأهم فى مصر، ليس لأنه خاص بالاتصالات والتكنولوجيا فقط، بل لأنه أصبح مظلة تجتمع تحتها وزارت مصر الحكومية التى تعمل على تقديم خدماتها إلكترونيا للتيسير على المواطنين وتحقيق التحول الرقمى الذى تتشارك به جميع الوزارات المعنية.



