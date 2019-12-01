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أخبار البلد

اليوم.. السيسي يفتتح مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:31 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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كتب محمد عبد المنعم
يفتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT، بمركز مصر للمعارض الدولية. 

وكايرو آى سى تى هو حدث سنوي إقليمي في قطاع التكنولوجيا بمصر وأفريقيا، الذي ينطلق تحت شعار «The Digital Experience» ويشارك به العديد من الوزارات، والهيئات الحكومية وأيضًا وزراء وشركات أفريقية، ويعد الحدث هو الأهم فى مصر، ليس لأنه خاص بالاتصالات والتكنولوجيا فقط، بل لأنه أصبح مظلة تجتمع تحتها وزارت مصر الحكومية التى تعمل على تقديم خدماتها إلكترونيا للتيسير على المواطنين وتحقيق التحول الرقمى الذى تتشارك به جميع الوزارات المعنية.

ويشارك بالحدث الذى ينمو عاما عن الآخر أكبر تجمع للشركات التكنولوجية المصرية والعالمية، سواء بقطاعات النقل الذكية والمدن الذكية والشمول المالى والحلول التكنولوجية، وتقام مساحة الدورة الحالية بزيادة 35% عن الدورة السابقة و زيادة الشركات العارضة فضلا زيادة مساحة المعرض 20 ضعفا عن أول دورة له فى عام 1996.
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