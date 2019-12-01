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أخبار العالم

بو شهري لـ نائب كويتي: أتحداك لو كنت تمتلك ملفات فساد ضدي

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:22 ص
وزيرة الدولة لشؤون
وزيرة الدولة لشؤون الإسكان في الكويت المستقيلة
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محمود نوفل
أكدت الدكتورة جنان محسن بوشهري، وزيرة الدولة لشئون الإسكان في الكويت، أن النائب عمر الطبطبائي لم يقدم أي مستندات ضدها في جلسة الاستجواب، موضحة أن النائب الكويتي وقف عاجزا أمام تفنيدها لمحاوره.

وقالت الدكتورة جنان محسن بوشهري، الوزيرة المستقيلة من الحكومة الكويتية، في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ولطالما ملك الشجاعة والجرأة ليشهد لصالح شركة الفوز المتحدة أمام جهة تحقيق حكومية، أدعوه أن يملك ذات الشجاعة والجرأة في تقديم ما يملك من مستندات ضدي أمام هيئة مكافحة الفساد، إن كان يملك".

وكانت الوزيرة الكويتية قالت في تغريدة سابقة: "أقف برأس مرفوع وأنا أواجه استجواب المقاولين والشركات وليس نواب الأمة، فخورة بأن بعض من وقع على طرح الثقة رديت طلبات تعييناتهم، فخورة بأن موقع على طلب طرح رديت طلبات مناقصاتهم".

وأضافت: "أشكر كل من انتصر للكويت وليس لحساباتهم السياسية، واليوم وقفتي مع الحق ومصلحة الدولة كانت هي الثمن اللي دفعته ومن هذه المنصة أعلن استقالتي لأن الإصلاح أصبح مستحيلا لأن الشراكات أقوى في قاعة عبد الله السالم".

وكانت وزيرة الأشغال الكويتية أعلنت استقالتها من منصبها، عقب الاستجواب الذي تعرضت له في مجلس النواب "البرلمان" الكويتي.
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