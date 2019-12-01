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أخبار العالم

الولايات المتحدة تشارك في قمة مدريد المناخية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:41 ص
صدى البلد
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أ ش أ
تشارك الولايات المتحدة الأمريكية في الدورة ال(25) لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في العاصمة الأسبانية مدريد خلال الفترة من 2 حتى 13 ديسمبر الجاري.
وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوفد سيكون برئاسة مارسيا بيرنيكات، نائب مساعد وزير الخارجية الأول لشؤون المحيطات والشؤون البيئية.
وأضافت أن الوفد سيضم مسؤولين آخرين من وزارة الخارجية ووكالة حماية البيئة ووزارة الخزانة ووزارة الزراعة والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة كانت في 4 نوفمبر 2019 قد سلمت الأمم المتحدة إخطارها بالانسحاب من اتفاقية باريس.. لافتة
إلى أنه وفقا لشروط اتفاقية باريس، ستبقى الولايات المتحدة طرفا في الاتفاقية حتى 4 نوفمبر 2020، وستواصل الولايات المتحدة المشاركة في المفاوضات والاجتماعات الجارية المتعلقة بتغير المناخ لضمان توفير مستوى متكافيء يحمي مصالح الولايات المتحدة.
وذكرت المتحدثة أن الولايات المتحدة تتعاون مع شركاء عالميين لتعزيز القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ والاستعداد للكوارث الطبيعية والاستجابة لها.
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