القوى العاملة: اليوم .. قبول طلبات راغبي التدريب على الخدمات البترولية

تبدأ وزارة القوى العاملة اليوم الأحد، قبول دفعة جديدة من طلبات الراغبين في التدريب من الذكور والإناث بشركة "شلمبرجير" على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية بداية من أعمال استكشاف البترول، وحفر الآبار، وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار، وذلك وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة الشركة.





وأوضح وزير القوي العاملة محمد سعفان، أنه عقب قبول الطلبات سيتم إجراء المقابلات خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٤ يناير 2020، علي أن يبدأ التدريب من أجل التشغيل من ٢ إلى ٢٢ فبراير، وتدريب السلامة والصحة المهنية من ٢٣ فبراير إلى ٥ مارس ، وتدريب على الوظيفة من ٨ مارس إلى ٢٩ إبريل المقبل.





وقال : إن التدريب يتم مجانا لمدة أربعة أشهر، فضلا عن منح المتدرب مكافأة مالية قدرها 1300 جنيه شهريا طوال فترة التدريب، بالإضافة إلى ألف جنيه "بدل إقامة " للمغتربين من خارج محافظات القاهرة الكبرى.





وأشار إلى أنه يشترط في المتقدم للتدريب أن يكون من خريجي المدارس الفنية الصناعية "نظام الـ 3 و5 سنوات" والمعاهد الفنية الصناعية والجامعة العمالية دفعات 2014 و2015 و2016 و2017، مع الإلمام باللغة الإنجليزية، وألا يتجاوز السن عن ثلاثين عاما في تاريخ التقديم، فضلا عن التفرغ الكامل طول مدة التدريب.





وقال الوزير إنه يتم تقديم المستندات المطلوبة للراغبين في التدريب باليد بمقر وزارة القوي العاملة (3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر) من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، طوال فترة قبول الطلبات، مرفقا بها السيرة الذاتية بما لا تزيد عن صفحة واحدة ، وتاريخ الميلاد، والهاتف ، والخبرات، وصورة من المؤهل الدراسي، وبطاقة الرقم القومي، والموقف من التجنيد أو الخدمة العامة، مشيرا إلى عدم قبول أي طلبات غير مستوفاة للشروط.



