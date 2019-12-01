بنسبة 2%.. انخفاض معدلات الإجهاض في الولايات المتحدة

ذكر مركز الوقاية ومكافحة الأمراض الأمريكي أن هناك انخفاضًا بنسبة 2% في حالات الإجهاض التي تم الإبلاغ عنها في الولايات المتحدة خلال عام 2018.



وأصدر المركز تحديثًا بآخر أرقامها استنادًا إلى تقارير من 47 ولاية وواشنطن العاصمة، غير مدرجة في البيانات مثل كاليفورنيا وماريلاند ونيو هامبشاير.. ففي عام 2018 ، كان هناك 641 621 حالة إجهاض قانوني ، مقارنة بـ 636902 حالة في عام 2017. وهذا يمثل معدل 11.6 حالة إجهاض لكل 1000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و 44 عامًا ونسبة 186 عملية إجهاض لكل 1000 مولود حي. كان هناك 188 عملية إجهاض لكل 1000 مولود حي في العام السابق.



وخلال فترة 10 سنوات ، انخفض عدد حالات الإجهاض في عام 2016 بنسبة 24 في المائة. وفي عام 2018 ، تم إجراء 91 في المائة في 13 أسبوعًا أو أقل من الحمل ، وتم إجراء 7.7 في المائة في 14 أسبوعًا إلى 20 أسبوعًا من الحمل و 1.2 في المائة تم إجراؤها في أو بعد 21 أسبوعًا من الحمل. من بين جميع حالات الإجهاض في عام 2016 ، كان 27.9 في المائة منها طبيًا (غير جراحي) ، بزيادة بنسبة 14 في المائة في عام 2015 و 113 في المائة في عام 2007.