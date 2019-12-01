ألبوم المغنية الكندية سيلين ديون الجديد يحتل المرتبة الأولى في الولايات المتحدة

احتل ألبوم "الشجاعة" للمغنية الكندية "سيلين ديون"، المرتبة الأولى كأعلى الألبومات الغنائية مبيعا في الولايات المتحدة، وفقا لقائمة بيلبورد الفنية لأفضل الألبومات الغنائية.



وجاء في المرتبة الثانية ألبوم "شتا تيب" للمغنى "تيكس لانزى"، يليه فى المرتبة الثالثة ألبوم هوليود للمغنى الأمريكي "مالون مالون"، وفى المركز الرابع ألبوم المغنى لوك كومبس، "العاشق"، ثم فى المرتبة الخامسة ألبوم ما حدث لفريق "يانج بويز"الغنائى.

