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حوادث

التحقيق في لغز العثور على جثة شخص وسط القمامة بـ شبرا الخيمة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:17 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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إبراهيم الهوارى
بدأت نيابة قسم أول شبرا الخيمة التحقيق فى واقعة العثور على جثة شخص عثر عليها داخل شوال وسط أكوام القمامة حيث أمرت النيابة بنشر أوصاف المتوفى للوصول إلى هويته.

وأمرت النيابة بالتحفظ على جثة المتوفى داخل مشرحة المستشفى وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا بورود بلاغ لضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة بالعثور على جثة لمجهول داخل شوال وملقاة وسط أكوام القمامة بالقرب من موقف السيارات بمنشية عبد المنعم رياض بشبرا الخيمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ومأمور قسم اول شبرا الخيمة لموقع الحادث ومعاينة البلاغ .

وتبين أن الجثة لمجهول في العقد الرابع من العمر وتم نقل الجثة للمشرحة بمستشفى ناصر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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