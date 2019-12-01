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برلمان

برلماني: إنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي يخدم توجه الدولة نحو التحول الرقمي

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:49 ص
النائب فايز بركات،
النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم
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معتز الخصوصى
أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى السلطة، وهناك أولوية ممنوحة من قبل الدولة للتحول إلى الذكاء الاصطناعي وزيادة الاعتماد عليه والإيمان بضرورة تطوير التعليم والسير به فى اتجاه التطور التكنولوجي والرقمى الهائل، وهو ما تم ترجمته بإنشاء عدد من الكليات تختص بدراسة علوم «الذكاء الاصطناعى»، فضلًا عن تغيير مسمى عدد من كليات الحاسبات والمعلومات فى الجامعات المختلفة، لتشمل أيضًا تدريس «الذكاء الاصطناعى»، لنسارع الزمن فى اللحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة، حيث بات الاقتصاد الرقمى، الذى يعتمد على التطور التكنولوجى الهائل، يقود كل اقتصاديات العالم.

وأشاد فايز بركات، في بيان اليوم، الأحد، بإنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أهميته في الفترة الحالية، نظرًا للتطورات الدولية في هذا المجال على مستوى العالم كافة، وكذلك توجه الدولة المصرية نحو جعل جميع المعاملات الحكومية مميكنة، بما يساهم في تسهيل حياة المواطنين، وتنفيذ التعاملات الحكومية بشكل أسرع وأسهل، كما أنه يرصد أي عمليات غير قانونية فور حدوثها.

وأوضح النائب أن المركز معمول به بالفعل في عدد كبير من الدول المتقدمة مثل أمريكا وبريطانيا وغيرها من الدول، مما يؤكد أهمية الخطوة، خاصة أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا هامًا على الجانب الاقتصادي في مصر، وسوف يشكل نموا كبيرا في الاقتصاد المصري وزيادة الإنتاجية وخفض النفقات الحكومية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يضيف الذكاء الاصطناعي إلى ما يقرب من ١٦ تريليون دولار نسبة للاقتصاد العالمي، طبقًا لدراسة أجريت بالفعل عن تأثير الذكاء الاصطناعي.
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