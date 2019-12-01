الوضع محبط .. الكشف عن معلومات سرية عن الجيش الألماني البوندسوير

كشف الكاتب الصحفي الألماني ماتياس جبارو، في مقال له في "دير شبيجل"، معلومات سرية عن الحالة الكارثية والوضع المأساوي للجيش الألماني (البوندسوير) حيث تشهد القوات المسلحة انخفاضا حقيقيا.



وأوضح جبارو أن الجيش الألماني يواجه اليوم مشاكل تقنية خطيرة، وعلى الرغم من أنه يمتلك 75 مروحية إن إتش-90، إلا أن هذا الرقم يشير فقط إلى إجمالي عدد الطائرات. وحتى الآن، هناك 44 قطعة فقط في القوات، وتسعة في وضع الاستعداد؛ بحسب "سبوتنيك".



وأضاف أن الوضع مماثل مع مروحيات الهجوم تيغر، هناك 53 قطعة على الأوراق، لكن 36 منها قادرة على الطيران، و12 يمكن أن تشارك في الأعمال القتالية، ومن بين 93 طائرة تورنادو، هناك 20 قطعة فقط جاهزة للإقلاع.



وبالنسبة للقوات البرية قال الكاتب الألماني إن الوضع محبط أيضا، حتى الآن، لدى ألمانيا 245 دبابة، لكن الأرقام على الورق لا علاقة لها بالوضع الحقيقي، حيث تم وضع 101 مركبة مدرعة فقط في حالة تأهب، وهو ما يزيد قليلًا عن 41٪ من الإجمالي، لا يمكن لألمانيا أن تعتمد بالكامل على ناقلات الجنود المدرعة بوما، من بين 284 قطعة من المعدات، يمكن فقط لـ 67 حل مهمة قتالية.



في هذا الصدد، قد لا يتناسب ترتيب أقوى الجيوش في العالم، الذي قامت به الشركة العالمية Global Firepower لعام 2019 ، فيما يتعلق بألمانيا. وفقا لنتائج الدراسة، احتلت ألمانيا المركز العاشر.