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حوادث

المعمل الجنائي يحقق في أسباب حريق مصنع أحذية بـ شبرا الخيمة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:09 ص
حريق مصنع
حريق مصنع
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إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة شبرا الخيمة بندب المعمل الجنائى لفحص نشوب حريق بمصنع أحذية وإصابة شخصين بحالات اختناق لمعرفة أسباب نشوبه كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة من مجلس المدينة لمعاينة المصنع وحصر الخسائر والتلفيات.

وكان شخصان قد أصيبوا باختناق إثر حريق نشب بمخزن أحذية بلاستيك غير مرخص بشبرا الخيمة.

وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق داخل مخزن أحذية بلاستيك بشارع الوحدة العربية بشبرا الخيمة.

وعلى الفور تم إبلاغ اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية، وانتقل المقدم أحمد شعراوي مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتم الدفع بسيارات إطفاء والسيطرة على الحريق.

وأوضحت المعاينة أن المصنع غير مرخص ويقع داخل منزل مكون من 6 طوابق الدور شقة واحدة مساحتها 120 مترا تقريبا وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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