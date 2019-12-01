استجابة لشكاوي المرضى.. صيانة دورية لـ محطة مياه وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى ملوي







وشدد النائب علي عدم إلغاء أي جلسة غسيل لأي مريض وعدم حدوث أي مضاعفات للمرضي، مؤكدًا ضرورة حسن معاملة المرضى والعمل على رفع روحهم المعنوية وسرعة إزالة أسباب الشكوى والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لحل مشكلة تعطل محطة مياه وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى ملوي العام، من خلال إجراء أعمال الصيانة الدورية لمحطة المياه، وتغيير الفلاتر خلال 24 ساعة.أكد المحافظ أن تكليفات رئيس الجمهورية ركزت على الاهتمام بكل ما يهم المواطن المنياوي وفي مقدمتها قطاع الصحة، بهدف تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.وكلف المحافظ النائب دكتور محمد محمود إبراهيم، بمتابعة المشكلة على أرض الواقع، حيث تفقد نائب محافظ المنيا، قسم الكلى بمستشفى ملوى العام، واستمع إلى المواطنين المتواجدين بالمستشفى، وذلك استجابة لشكوى أحد المواطنين المتضررين من تأخير مواعيد الغسيل الكلوي للمرضى، والتي استقبلتها منظومة الشكاوي التابعة لمجلس الوزراء.وتبين خلال الجولة التي أجراها نائب المحافظ يرافقه دكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة ونجلاء حمدي مدير ادارة خدمة المواطنين وجود فلاتر خاصة بوحدة معالجة المياه يتم تغييرها بصفة دورية ونتيجة انسداد جزئي بالفلاتر نتج عنه بطء عملية إعادة تعبئة خزان المياه وزيادة الفلترة البينية بين كل جلسة وأخري، مما أثار حفيظة المرضي نتيجة زيادة الفترة البينية بين الجلسات.