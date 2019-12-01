بحفلها في كندا.. إليسا ترقص مع جمهورها على أغنية عيشالك

انا لما كون بحفلة ل إليسا

إليسا:

pic.twitter.com/0giVXKRGp5 — Oussama Hamadeh (@oussamahamadeh) November 30, 2019

تداول رواد موقع التدوين الاجتماعي تويتر فيديو للفنانة اللبنانية إليسا، وهي ترقص مع جمهورها على أنغام أغنية عايشالك في آخر حفلاتها ضمن جولتها الغنائية في كندا.وأشعلت إليسا الأجواء برقصتها الشهيرة وأطلت بفستان أبيض قصير مع معطف من نفس اللون والشعر المجعد.على صعيد آخر، تواصل إليسا التحضير لأغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه مطلع عام 2020، بعد أحدث ألبوماتها " الى كل اللي بيحبوني".وتستعد إليسا لإحياء حفلين في مصر منتصف شهر ديسمبر المقبل، الأول في الإسكندرية، والثاني في دار أوبرا جامعة مصر.ومن المقرر أن تحيي إليسا حفلا آخر ضخم في مصر، سيتم تحديد موعده.