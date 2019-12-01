إحالة المتهمين بمحاولة الاستيلاء على أراض بطريق العاصمة الإدارية للجنايات

أحالت النيابة العامة، مدير وشريك شركة كوينسي الشهيرة للمستلزمات الطبية وشريكة بمدرسة إيجيبت الشهيرة الخاصة وموظفة بالمعاش ومحامي حر، بصفتهم أعضاء وموظفين في الجمعية التعاونية لتربية الإبل والاستثمار، للجنايات، لاتهامهم بتقديم رشوة لموظف عمومي لتسهيل الاستيلاء على أراض بطريق العاصمة الإدارية الجديدة.



جاء بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين عرضوا رشوة على موظف عموم للإخلال بواجبات وظيفته، بأن عرضوا على رئيس اللجنة الفنية لتقنين أراضي محافظة القاهرة - مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض الكائنة بالكيلو 72 طريق العاصمة الإدارية الجديدة لصالح الجمعية التعاونية لتربية الإبل عضويتهم، ولكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منهم.



وذكرت التحقيقات أنه شهدت مدير إدارة الشئون العقارية المبلغة عن المتهمين بترأسها الفنية المختصة بتقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة، وتختص بفحص الطلبات التقنين المقدمة من واضعي اليد عليها، وأضافت أنه في غضون شهر مايو الماضي تقدم المتهم الأول بصفته مفوضا من الجمعية التعاونية لتربية الإبل والاستثمار العقاري بطلب تقنين قطعة أرض بمساحة 7466 فدانا بالكيلو 72 بطريق العاصمة الإدارية الجديدة لصالح الجمعية محل عمله لاستيفائها الاشتراطات المنصوص عليها قانونا؛ وبإجرائها وباقي أعضاء اللجنة معاينة قطعة الأرض محل الطلب، تبين عدم استيفائها لاشتراطات التقنين فأعدت تقريرا بذلك.



وأوضحت أنه وفي غضون في شهر يوليو حضر إلى مقر عملها المتهم الأول برفقته المتهمة الثانية والمتهمة الثالثة مقدمة الطلب، وعرضوا عليها مبلغ مائة ألف جنيه -على سبيل الرشوة- مقابل إنهائها إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض -محل الطلب- فتوجهت لمقر هيئة الرقابة الإدارية وأبلغت الشاهد الثاني الذي كلفها بمسايرتهم في عرضهم، وفي هذا الإطار جمعها في غضون شهر أغسطس لقاء بالمتهمين من الأول حتى الثالثة بأحد المحال العامة بمنطقة مصر الجديدة، وحينها حضر المتهم الرابع المستشار القانوني للجمعية -مقدمة الطلب- وأعادوا العرض عليها بمبلغ سبعين ألف جنيه وتخصيص 5 أفدنة لصالحها من الأرض محل الطلب على سبيل الرشوة مقابل إنهائها إجراءات تقنين وضع اليد على تلك الأرض، وبتاريخ 4 سبتمبر التقت المتهمين من الأول حتى الثالثة بدأت محل اللقاء الأول حيث شبكتها المتهمة الثالثة الأموال فتم ضبطهم.



اعترف المتهم الأول بدفع مبلغ سبعين ألف جنيه على سبيل الرشوة وأنه التقى الشاهدة الأولى رفقة المتهمتين الثانية والثالثة بأحد المحال العامة بمنطقة مصر الجديدة فسلمه الأخيرة التي وضعته بحقيبة الشاهدة الأولى فتم ضبطه.



اعترفت المتهمة الثالثة بالتحقيقات -أنها لعضويتها بالجمعية التعاونية لتربية الإبل، وقفت من المتهمة الثانية على إتفاق الرشوة المعقود بين المتهم الرابع والشاهدة الأولى مقابل إنهائها تقنين وضع يد الجمعية المار بيانها على قطعة الأرض محل الواقعةو أخذت من المتهم الأول مبلغ الرشوة وسلمته الشاهدة الأولى فتم ضبطه



كما ثبت من استماع ومشاهدة النيابة العامة لتسجيلات المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بها: عرض المتهمون على الشاهدة الأولى مبلغ سبعين ألف جنيه وتخصيص خمسة أفدنة من الأرض محل طلب التقنين -على سبيل الرشوة- مقابل إنهائها إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض محل الواقعة.