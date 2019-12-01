جهود مكثفة لضبط عصابة التروسيكل.. سرقة دراجة بخارية بـ المنصورة كشفت حيلتهم

تكثف الاجهزة الامنية بالدقهلية لضبط " عصابة التروسيكل" عقب سرقة دراجة بخارية بشارع سامية الجمل بالمنصورة.





تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة اول المنصورة من اكرم السقا وكيل جهاز الخدمات بحى غرب المنصورة، بسرقة دراجته البخارية من أمام منزله بشارع سامية الجمل .





وبانتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد حمدى الطمبولى رئيس مباحث قسم اول المنصورة إلى مكان البلاغ وفحص كاميرات المراقبة تبين ان السرقة تمت عن طريق شخصين على تروسيكل قام أحدهم بالنزول وسرقة الدراجة وركوبها وقيام الثانى بسحبه بها عن طريق التروسيكل فى حيلة جديدة ابتكروها ليطلق عليهم اسم عصابة "التروسيكل" .





فيما قام صاحب الدراجة بنشر صور الواقعه على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وتلقى اتصالا من أحد الأشخاص أكدوا ان الصور لشخصين "محمد وكريم "من كفر البدماص التابعه لقسم شرطة ثان المنصورة.



