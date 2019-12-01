ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

جهود مكثفة لضبط عصابة التروسيكل.. سرقة دراجة بخارية بـ المنصورة كشفت حيلتهم

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:17 ص
عصابة التروسيكل
عصابة " التروسيكل "
Advertisements
همت الحسينى
تكثف الاجهزة الامنية بالدقهلية لضبط " عصابة التروسيكل" عقب سرقة دراجة بخارية بشارع سامية الجمل بالمنصورة.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة اول المنصورة من اكرم السقا وكيل جهاز الخدمات بحى غرب المنصورة، بسرقة دراجته البخارية من أمام منزله بشارع سامية الجمل .

وبانتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد حمدى الطمبولى رئيس مباحث قسم اول المنصورة إلى مكان البلاغ وفحص كاميرات المراقبة تبين ان السرقة تمت عن طريق شخصين على تروسيكل قام أحدهم بالنزول وسرقة الدراجة وركوبها وقيام الثانى بسحبه بها عن طريق التروسيكل فى حيلة جديدة ابتكروها ليطلق عليهم اسم عصابة "التروسيكل" .

فيما قام صاحب الدراجة بنشر صور الواقعه على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وتلقى اتصالا من أحد الأشخاص أكدوا ان الصور لشخصين "محمد وكريم "من كفر البدماص التابعه لقسم شرطة ثان المنصورة.

 وتحرر عن ذلك المحضر رقم  20204 لسنة 2019 جنح قسم شرطة اول المنصورة واخطرت النيابة التى كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وسرعة ضبط المتهمين .
جهود مكثفة لضبط عصابة التروسيكل.. سرقة دراجة بخارية بـ المنصورة كشفت حيلتهم
جهود مكثفة لضبط عصابة التروسيكل.. سرقة دراجة بخارية بـ المنصورة كشفت حيلتهم
جهود مكثفة لضبط عصابة التروسيكل.. سرقة دراجة بخارية بـ المنصورة كشفت حيلتهم
جهود مكثفة لضبط عصابة التروسيكل.. سرقة دراجة بخارية بـ المنصورة كشفت حيلتهم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حوادث وضحايا في يوم.. ربة منزل تنهي حياتها بـ الحبة القاتلة في كفر الشيخ.. مصرع عريس قبل زفافه بالأقصر

ضبط شخصين سرقا 40 ألف جنيه من سائق دراجة بخارية بالقاهرة

الداخلية في يوم.. ضبط تشكيل عصابي سرق سائحا هولنديا بالغردقة.. القبض على 3 عاطلين لفرضهم إتاوات فى شبرا الخيمة.. وتوقيف مدير بنك بأوراق مزورة

ترشيحاتنا

تعرف على درجات الحرارة غدا في جميع المحافظات

ممارسة الجنس أبرزها.. في اليوم العالمي للوقاية من الإيدز.. طرق غير متوقعة لحدوث العدوى

في عيد ميلادها.. أجرأ تصريحات رانيا يوسف: نسيت ليلة زواجي من 3 رجال.. وأفتح الفستان مش عاجب أقفله مش عاجب

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 1- 12- 2019 بالمحافظات..فيديو

على جمعة يكشف وصية نبوية تغفر ما تقدم من الذنوب.. تعرف عليها

حكم التنازل عن الميراث.. البحوث الإسلامية يحدد 4 شروط يجب توافرها قبل التنازل

AdvertisementS

تعرف على درجات الحرارة غدا في جميع المحافظات

تريند الفن | هجوم ناري من عفاف شعيب على حلا شيحة: خلعت الحجاب ومعه الثياب.. وتطورات الحالة الصحية لـ نيللي كريم ومحمد فؤاد وشعبان عبدالرحيم

أخبار الرياضة.. الغندور يكذب أمير مرتضى.. شوبير يفتح النار على لاعبي الزمالك.. والجهاز الفني الجديد للأبيض

ميار الببلاوي تكشف حقيقة خلع الحجاب

اتصوري في غرفة نومك المبهدلة.. تريند جديد يجمع النساء على انستجرام

عنده أوف على طول.. عمرو أديب يسخر من خسارة الزمالك بثلاثية أمام مازيمبي

جريئة ومثيرة للجدل.. 30 صورة تكشف عن إطلالات وفساتين رانيا يوسف في عيد ميلادها | شاهد

أبشع واقعة عنف.. الحكم على 4 أطفال في ارتكاب فعل شنيع ضد خروف.. صور

أول قرار من السعودية بعد تولي رئاسة مجموعة العشرين

المفروض تستخبوا.. شوبير يفتح النار على لاعبي الزمالك بسبب دعم ميتشو

أحلى واحدة.. مغردون تويتر يشيدون بـ رقصة روبي

لو عدادك داخل المنزل.. طريقة بسيطة لقراءته من غير كشاف ولا إنترنت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها رسمياً.. سعر ومواصفات بي إم دبليو bmw 118i 2020 في مصر

طرح سيارة MG6 الجديدة 2020 في مصر.. التفاصيل والأسعار

جريئة ومثيرة للجدل.. 30 صورة تكشف عن إطلالات وفساتين رانيا يوسف في عيد ميلادها | شاهد