لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي تنظر في تقرير مساءلة ترامب

أفاد مصدر مسئول في لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي لصحيفة /ذا هيل/ الأمريكية بأن اللجنة سوف تبدأ غدا الاثنين في مراجعة تقرير بشأن تحقيق مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية قضية ممارسته ضغوطا على أوكرانيا لتحقيق مكاسب سياسية.





كما نشرت مجلة /بولتيكو/ الأمريكية أنه من المتوقع أن تنظر اللجنة التابعة لمجلس النواب في التقرير واعتماده مساء بعد غد الثلاثاء، على أن يتم إرساله، مرفقا بأي آراء من الأقلية الجمهورية داخل المجلس، إلى اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، الذي قد يصيغ بدوره مشروع قرار لمساءلة ترامب خلال الأسابيع القليلة المقبلة.





جدير بالذكر أن هذا الأمر يعد بمثابة الحدث الكبير ويحرك إجراءات العزل إلى خطوة أقرب تجاه احتمالية إجراء محاكمة إقالة للرئيس الأمريكي داخل مجلس الشيوخ.