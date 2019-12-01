ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي تنظر في تقرير مساءلة ترامب

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:10 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أفاد مصدر مسئول في لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي لصحيفة /ذا هيل/ الأمريكية بأن اللجنة سوف تبدأ غدا الاثنين في مراجعة تقرير بشأن تحقيق مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية قضية ممارسته ضغوطا على أوكرانيا لتحقيق مكاسب سياسية.

كما نشرت مجلة /بولتيكو/ الأمريكية أنه من المتوقع أن تنظر اللجنة التابعة لمجلس النواب في التقرير واعتماده مساء بعد غد الثلاثاء، على أن يتم إرساله، مرفقا بأي آراء من الأقلية الجمهورية داخل المجلس، إلى اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، الذي قد يصيغ بدوره مشروع قرار لمساءلة ترامب خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن هذا الأمر يعد بمثابة الحدث الكبير ويحرك إجراءات العزل إلى خطوة أقرب تجاه احتمالية إجراء محاكمة إقالة للرئيس الأمريكي داخل مجلس الشيوخ.

Advertisements

ترشيحاتنا

تريند الفن | هجوم ناري من عفاف شعيب على حلا شيحة: خلعت الحجاب ومعه الثياب.. وتطورات الحالة الصحية لـ نيللي كريم ومحمد فؤاد وشعبان عبدالرحيم

بعد طرحها رسمياً.. سعر ومواصفات بي إم دبليو bmw 118i 2020 في مصر

اخبار التوك شو | حقيقة شراء والد محمد صلاح نادياً رياضياً.. سبب ظهور شعبان عبدالرحيم بكرسي متحرك في موسم الرياض.. أحمد موسى: فايز السراج مغلوب على أمره ولا يحكم ليبيا

مولد وصاحبه غايب.. رئيس نادي بني سويف يهاجم اتحاد الكرة

أرعب الآلاف.. الشرطة البريطانية تكشف السر وراء صوت انفجار لندن الضخم

المفروض تستخبوا.. شوبير يفتح النار على لاعبي الزمالك بسبب دعم ميتشو

AdvertisementS

تعرف على درجات الحرارة غدا في جميع المحافظات

تريند الفن | هجوم ناري من عفاف شعيب على حلا شيحة: خلعت الحجاب ومعه الثياب.. وتطورات الحالة الصحية لـ نيللي كريم ومحمد فؤاد وشعبان عبدالرحيم

أخبار الرياضة.. الغندور يكذب أمير مرتضى.. شوبير يفتح النار على لاعبي الزمالك.. والجهاز الفني الجديد للأبيض

ميار الببلاوي تكشف حقيقة خلع الحجاب

اتصوري في غرفة نومك المبهدلة.. تريند جديد يجمع النساء على انستجرام

عنده أوف على طول.. عمرو أديب يسخر من خسارة الزمالك بثلاثية أمام مازيمبي

جريئة ومثيرة للجدل.. 30 صورة تكشف عن إطلالات وفساتين رانيا يوسف في عيد ميلادها | شاهد

أبشع واقعة عنف.. الحكم على 4 أطفال في ارتكاب فعل شنيع ضد خروف.. صور

أول قرار من السعودية بعد تولي رئاسة مجموعة العشرين

المفروض تستخبوا.. شوبير يفتح النار على لاعبي الزمالك بسبب دعم ميتشو

أحلى واحدة.. مغردون تويتر يشيدون بـ رقصة روبي

لو عدادك داخل المنزل.. طريقة بسيطة لقراءته من غير كشاف ولا إنترنت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها رسمياً.. سعر ومواصفات بي إم دبليو bmw 118i 2020 في مصر

طرح سيارة MG6 الجديدة 2020 في مصر.. التفاصيل والأسعار

جريئة ومثيرة للجدل.. 30 صورة تكشف عن إطلالات وفساتين رانيا يوسف في عيد ميلادها | شاهد