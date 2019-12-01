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ديني

وزير الأوقاف: الوطنية الصادقة هي القدرة على العطاء للوطن والتضحية من أجله

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 05:02 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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أ ش أ
قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن "الوطنية الصادقة تكمن في القدرة على العطاء للوطن والعمل والتضحية لأجله والاستعداد لفدائه بالنفس والنفيس، كما أنها عطاء وفداء وعزة وكرامة وإباء وشموخ واعتزاز بالوطن اعتزازا لا تفريط فيه، وليست ادعاء أو غنيمة تنتهب".

وأضاف الوزير - في بيان اليوم الأحد - "أن الوطنية كذلك هي الاستعداد الحقيقي لبذل النفس طيعة في سبيل الوطن، والوقوف إلى جانب الوطن وقت شدته قبل رخائه، كما هي استعداد الفرد لما يكلف به من مهام وطنية تتجسد أعلى درجاتها في الجندية الصادقة للوطن في صفوف قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية على جميع درجاتهما".

وأشار إلى أن "ذلك المفهوم للوطنية الصادقة يتسق مع فهم صحيح الدين وإجماع علمائه المخلصين على ضرورة ووجوب حماية الوطن وفضل الشهادة في سبيله، وبيان أن الشهادة في سبيل الوطن هي شهادة في سبيل الله، إذ إن حماية الأوطان من صميم مقاصد الأديان، لا كما يروج دعاة الفتنة أن الأوطان مجرد حفنة تراب".

وتابع أن "الوطن عرض وشرف وعز وكرامة، ولا قيمة لإنسان بلا وطن عزيز قوي أبي"، كاشفا عن أن الوزارة ستلقي الضوء بقوة على ذلك المفهوم الشامل للوطنية وحب الوطن والدفاع عنه من خلال أحدث كتاب للوزارة تصدره قريبا بعنوان "علماء الأمة وعلماء الفتنة".
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