"في إم وير" تستعرض الجيل التالي من التقنيات الخاصة بالمؤسسات في كايرو آي سي تي

ضمن مشاركتها في فعاليات كايرو آي سي تي، المعرض والمؤتمر الرائد في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات على مستوى شمال إفريقيا، تستعرض «في إم وير» أحدث ابتكاراتها في مجال البنى التحتية السحابية والأمن وفضاء العمل الرقمي.



وتعتبر مشاركة «في إم وير» في المعرض هذا العام الأكبر من نوعها، حيث تستضيف الشركة العديد من العروض العملية خلال هذا الحدث، وستركز بشكل خاص على المزايا التي اكتسبتها الشركة بعد عمليات الاستحواذ الأخيرة على شركتي كاربون بلاك و إي في آي نتوركس. كما تستعرض «في إم وير» حلول السحابة المتعددة والتي تمكّن العملاء من إدارة الجوانب المرتبطة بالحوسبة السحابية مثل التكلفة والاستخدام والأمان والأداء من خلال واجهة واحدة سهلة الاستخدام.



وتعدّ مصر سوقًا رئيسيًا لشركة «في إم وير»، حيث تتمتع الشركة بحضور قوي في البلاد وسجل حافل في دعم رؤية مصر 2030، من خلال مساعدة المؤسسات على إدراك الفوائد التي توفرها التقنيات الخاصة بالمؤسسات. كما تعمل «في إم وير» على وجه الخصوص على مساعدة المؤسسات على التعامل مع البيئات التكنولوجية المعقدة التي يصعب صيانتها وتأمينها، وذلك لتمكينها من الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة، سواء كان ذلك من خلال الخدمات السحابية الهجينة، أو من خلال إحداث تحول جذري في فضاء العمل الرقمي، أو من خلال استخدام الأجهزة المحمولة والذكية.



وتعمل الشركة أيضًا على توسيع المعرفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر من خلال برامجها الخاصة بالشركاء ومن خلال المبادرات الحديثة مثل تعاونها مع معهد تكنولوجيا المعلومات المصري، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يهدف إلى دعم طلاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصريين عبر التدريب المهني للمساعدة في سد الفجوة بين الدراسات الأكاديمية والمهارات اللازمة في سوق العمل التنافسي اليوم.



وستتواجد «في إم وير» في معرض كايرو آي سي تي في الجناح 4E3 بالقاعة رقم 4.



