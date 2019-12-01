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لمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية والقضاء على بؤر العدوى.. مبادرة الحد من انتشار العدوى توعية 12592 صالون تجميل وناد صحي ب9 محافظات.. تستهدف 16326 صالون ..وسحب الرخصة للمخالف

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:38 م
مبادرة الحد من انتشار
مبادرة الحد من انتشار العدوى
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عبدالصمد ماهر
وزارة الصحة:
عدم الالتزام بالتعليمات سيتم سحب الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة
مبادرة الحد من انتشار العدوى تضمنت مرور المثقفين الصحيين على الصالونات للتوعية بالممارسات اليومية الخاطئة
المرحلة الأولى بمحافظات "بورسعيد الإسماعيلية الدقهلية الغربية الشرقية الجيزة بني سويف الأقصر أسوان"
تنظيم ورش عمل في محافظات المرحلة الأولى لتفعيل إجراءات الوقاية


أعلنت وزارة الصحة والسكان، قيام الفرق المشاركة بمبادرة "الحد من انتشار العدوى" بالمرور على 12592 صالون تجميل وناد صحي لنشر الوعي بمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية والقضاء على بؤر العدوى، وذلك بمحافظات المرحلة الأولى التسع التى تشملها مبادرة "الحد من انتشار العدوى"، وهي مبادرة مكملة لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة"، والتي تستهدف القضاء على بؤر العدوى في صالونات التجميل والنوادي الصحية تحت شعار "احمِ نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تضمنت مرور المثقفين الصحيين على تلك الصالونات للتوعية بالممارسات اليومية الخاطئة التي قد تؤدي إلى انتشار الفيروسات ووضع ملصقات تتضمن إرشادرات المبادرة للتوعية بمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة الهامة تأتي ضمن حزمة من أهم الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة والسكان لمكافحة انتقال عدوى الفيروسات الكبدية، وذلك بعد الخطوات الغير مسبوقة التي اتخذتها مصر للقضاء على فيروس سي من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة".

وأضاف أن المبادرة تستهدف 16326 صالون تجميل منذ إطلاق المبادرة في تسع محافظات كمرحلة أولى وهي "بورسعيد، الإسماعيلية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، الجيزة، بني سويف، الأقصر، أسوان"، وذلك بالتنسيق والتعاون المستمر والمثمر بين وزارة الصحة ووزارة التنمية المحلية، والمكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية لتنفيذ تلك المبادرة.

وأشار" مجاهد" إلى أن الوزارة نظمت خلال الفترة الماضية عدة ورش عمل في محافظات المرحلة الأولى لتفعيل إجراءات الوقاية والحد من انتشار الفيروسات الكبدية وتنفيذ إجراءات الحملة والتي بدأ إطلاقها في الثاني من شهرنوفمبر الماضى، والمقرر استمرارها حتى 25 ديسمبر الحالي فى محافظات المرحلة الأولى.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، أن الوزارة أصدرت كتابًا دوريًا للمحافظات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، يشمل التعليمات الواجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات التجميل والنوادي الصحية، تضمنت استخدام الأدوات المستخدمة من شفرات، وأدوات معدنية، وفوط، وغيرها، ذات المرة الواحدة وحظر استعمال الأداة أكثر من مرة أو لأكثر من شخص بإدعاء تطهيرها، واستخدام صندوق الأمان للتخلص من كافة الأدوات المستخدمة لتجنب نقل العدوى، وضرورة الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية فى كل صالون تجميل أو حلاقة أو نادٍ صحي وذلك لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين، مؤكدًا أنه في حال عدم الالتزام بالتعليمات سيتم سحب الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة.

وأكد "حساني" أن محافظات المرحلة الأولى قامت بحصر صالونات التجميل والنوادي الصحية وتم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بكل محافظة لتوزيع بوسترات الحملة والتأكد من تنفيذ تعليمات الوقاية الواردة في الكتاب الدورى بها، والمرور الدوري عليها، موضحًا أنه يتم تنظيم حملات توعية مكثفة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والأوقاف والكنيسة المصرية والجهات المشاركة في الحملة.

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