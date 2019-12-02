القاتل الصامت.. أسباب صادمة لارتفاع ضغط الدم.. حيل تحميك من ارتفاعه.. 4 نصائح لقياسه بالمنزل.. وأمراض مميتة يسببها الضغط المرتفع

أسباب صادمة لارتفاع ضغط الدم تعرفى عليها
لهذه الأسباب أنت أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم
4 نصائح لـ قياس الضغط بالمنزل و أمراض مميتة يسببها الضغط المرتفع
ارتفاع ضغط الدم يعد أحد الأمراض الأكثر شيوعاً ومن أكثرها خطورة في الوقت نفسه إذ تلقبه الكثير من الدراسات بـالقاتل الصامت
إليك أبرز أسباب الإصابة بأرتفاع ضغط الدم وطرق وحيل وأطعمة تساعدك على خفض ضغط الدم
أسباب صادمة لارتفاع ضغط الدم
وفقا لموقع هيلث تعتمد قراءة ضغط الدم الصحي لجسمك على تاريخك الطبي وعمرك وحالتك العامة ويمكن أن يسبب تناول أنواع معينة من الطعام على رفع ضغط الدم ذلك بالأضافة إلى تناول الكافيين عن طريق تحفيز نظام القلب والأوعية الدموية وزيادة معدل ضربات القلب.
يمكنك مراقبة ضغط الدم في المنزل، هذا مهم بشكل خاص إذا أوصى طبيبك بمراقبة ضغط دمك بشكل منتظم
فهناك بعض العوامل التي يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم بشكل مؤقت، فعلى سبيل المثال، يرتفع ضغط الدم عادة نتيجة:
- ضغط عصبى
- تدخين
- درجات الحرارة الباردة
- ممارسة الرياضة
- كافيين
- بعض الأدوية
وكشف موقع webmd، عن نصائح لفحص ضغط الدم الخاصة بك:
بعد شراء جهاز قياس ضغط الدم حدد موضع النبض بعناية يمكنك تحريك الكفة على ذراعك ، وتأكد من أن رأس السماعة فوق الشريان استخدم قفل النسيج لجعل الكفة دافئة ، ولكن ليس ضيقًا جدًا وو ضع السماعة في أذنيك، قم بإمالة قطع الأذن إلى الأمام قليلًا للحصول على أفضل صوت.
طرق وحيل تساعدك على خفض ضغط الدم
طرق وحيل طبيعية يمكنها ان تساعدك على خفض ضغط الدم قبل أن يضر بقلبك إليك 5 طرق طبيعية لمكافحة ارتفاع ضغط الدم
يقدمها موقع هيلث
1. المشي بانتظام..
يساعد في جعل قلبك أقوى يساعد المشي 30 دقيقة فقط في اليوم في خفض ضغط الدم.
2. تناول الشوكولاته الداكنة
فهى غنية بالفلافونويدات ، وهي مركبات نباتية تسبب تمدد الأوعية الدموية وتحسن صحة القلب على المدى القصير
3. حاول التأمل أو التنفس العميق
التأمل والتنفس العميق ينشطان الجهاز العصبي السمبتاوي ويبطئ معدل ضربات القلب ويخفض ضغط الدم.
4.فقدان الوزن
يمكن أن يؤدي فقدان 5٪ من كتلة جسمك إلى خفض ضغط الدم المرتفع بشكل كبير فقدان الوزن يمكن أن يساعد الأوعية الدموية على القيام بعمل أفضل في التمدد والتقلص
حيل لتخفيف أعراض ارتفاع ضغط الدم
بجانب الحيل السابقه أطعمة عديدة يساعد تناولها على تخفيف من أعراض ارتفاع ضغط الدم على الفور وعلى المدى الطويل إليك، أبرزها وفقا لموقع "هيلث لاين".
1. التوت
يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تسمى الأنثوسيانين، وهو نوع من الفلافونويد الذى يخفض من خطر ارتفاع ضغط الدم، مقارنة مع أولئك الذين تناولوا كمية منخفضة من الانثوسيانين.
2. الموز
يحتوي على الكثير من البوتاسيوم، وهو معدن يلعب دوراً حيوياً في إدارة ارتفاع ضغط الدم.
3- البنجر
شرب عصير البنجر يمكن أن يقلل من ضغط الدم على المدى القصير والطويل، وقد يساعد على شرب كوب من عصير البنجر يوميًا، أو إضافة بنجر إلى السلطات، أو إعداد الخضراوات كطبق جانبي صحي.
4. الشيكولاتة الداكنة
غنية بالكاكاو تقلل من ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم.
5. الكيوي
يمكن أن تقلل من ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من مستويات مرتفعة بشكل معتدل وقد وجد الباحثون أن تناول ثلاثة كيوي يوميًا لمدة 8 أسابيع أدى إلى انخفاض أكبر في كل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، مقارنة بتناول تفاحة واحدة يوميًا لنفس الفترة.
وتوجد العديد من المشروبات التي تعمل على زيادة ضغط الدم وهي:
الشاي.
القهوة.
المشروبات الغازية.
أما عن الأطعمة التي تعمل علي زيادة ضغط الدم
اللحوم الحمراء (تتناول بكميات بسيطة جدًا).
المخللات .
تقليل الملح في الطعام .
ومن المشروبات التي تخفض ضغط الدم
الكركديه البارد .
يغلى 5 دقائق ويشرب كوب
لهذه الأسباب أنت أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم
4 نصائح لـ قياس الضغط بالمنزل و أمراض مميتة يسببها الضغط المرتفع
ارتفاع ضغط الدم يعد أحد الأمراض الأكثر شيوعاً ومن أكثرها خطورة في الوقت نفسه إذ تلقبه الكثير من الدراسات بـالقاتل الصامت
إليك أبرز أسباب الإصابة بأرتفاع ضغط الدم وطرق وحيل وأطعمة تساعدك على خفض ضغط الدم
أسباب صادمة لارتفاع ضغط الدم
وفقا لموقع هيلث تعتمد قراءة ضغط الدم الصحي لجسمك على تاريخك الطبي وعمرك وحالتك العامة ويمكن أن يسبب تناول أنواع معينة من الطعام على رفع ضغط الدم ذلك بالأضافة إلى تناول الكافيين عن طريق تحفيز نظام القلب والأوعية الدموية وزيادة معدل ضربات القلب.
يمكنك مراقبة ضغط الدم في المنزل، هذا مهم بشكل خاص إذا أوصى طبيبك بمراقبة ضغط دمك بشكل منتظم
فهناك بعض العوامل التي يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم بشكل مؤقت، فعلى سبيل المثال، يرتفع ضغط الدم عادة نتيجة:
- ضغط عصبى
- تدخين
- درجات الحرارة الباردة
- ممارسة الرياضة
- كافيين
- بعض الأدوية
وكشف موقع webmd، عن نصائح لفحص ضغط الدم الخاصة بك:
بعد شراء جهاز قياس ضغط الدم حدد موضع النبض بعناية يمكنك تحريك الكفة على ذراعك ، وتأكد من أن رأس السماعة فوق الشريان استخدم قفل النسيج لجعل الكفة دافئة ، ولكن ليس ضيقًا جدًا وو ضع السماعة في أذنيك، قم بإمالة قطع الأذن إلى الأمام قليلًا للحصول على أفضل صوت.
طرق وحيل تساعدك على خفض ضغط الدم
طرق وحيل طبيعية يمكنها ان تساعدك على خفض ضغط الدم قبل أن يضر بقلبك إليك 5 طرق طبيعية لمكافحة ارتفاع ضغط الدم
يقدمها موقع هيلث
1. المشي بانتظام..
يساعد في جعل قلبك أقوى يساعد المشي 30 دقيقة فقط في اليوم في خفض ضغط الدم.
2. تناول الشوكولاته الداكنة
فهى غنية بالفلافونويدات ، وهي مركبات نباتية تسبب تمدد الأوعية الدموية وتحسن صحة القلب على المدى القصير
3. حاول التأمل أو التنفس العميق
التأمل والتنفس العميق ينشطان الجهاز العصبي السمبتاوي ويبطئ معدل ضربات القلب ويخفض ضغط الدم.
4.فقدان الوزن
يمكن أن يؤدي فقدان 5٪ من كتلة جسمك إلى خفض ضغط الدم المرتفع بشكل كبير فقدان الوزن يمكن أن يساعد الأوعية الدموية على القيام بعمل أفضل في التمدد والتقلص
حيل لتخفيف أعراض ارتفاع ضغط الدم
بجانب الحيل السابقه أطعمة عديدة يساعد تناولها على تخفيف من أعراض ارتفاع ضغط الدم على الفور وعلى المدى الطويل إليك، أبرزها وفقا لموقع "هيلث لاين".
1. التوت
يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تسمى الأنثوسيانين، وهو نوع من الفلافونويد الذى يخفض من خطر ارتفاع ضغط الدم، مقارنة مع أولئك الذين تناولوا كمية منخفضة من الانثوسيانين.
2. الموز
يحتوي على الكثير من البوتاسيوم، وهو معدن يلعب دوراً حيوياً في إدارة ارتفاع ضغط الدم.
3- البنجر
شرب عصير البنجر يمكن أن يقلل من ضغط الدم على المدى القصير والطويل، وقد يساعد على شرب كوب من عصير البنجر يوميًا، أو إضافة بنجر إلى السلطات، أو إعداد الخضراوات كطبق جانبي صحي.
4. الشيكولاتة الداكنة
غنية بالكاكاو تقلل من ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم.
5. الكيوي
يمكن أن تقلل من ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من مستويات مرتفعة بشكل معتدل وقد وجد الباحثون أن تناول ثلاثة كيوي يوميًا لمدة 8 أسابيع أدى إلى انخفاض أكبر في كل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، مقارنة بتناول تفاحة واحدة يوميًا لنفس الفترة.
أطعمه توقفى عنها فورا لتحمى نفسك
على الجانب الأخر قال الدكتور ابراهيم المرزوقي ان ضغط الدم ليس له أعراض وننصح كل من فوق الـ20 عاما بقياس الضغط مرة كل عام إلى عامين خاصة من لديهم تاريخ مرضى في العائلة أو من لديهم وزن زائد أوسمنة أو سكري وأيضا المدخنون ومن لديهم نسبة كوليسترول عالية.
وتوجد العديد من المشروبات التي تعمل على زيادة ضغط الدم وهي:
الشاي.
القهوة.
المشروبات الغازية.
أما عن الأطعمة التي تعمل علي زيادة ضغط الدم
اللحوم الحمراء (تتناول بكميات بسيطة جدًا).
المخللات .
تقليل الملح في الطعام .
ومن المشروبات التي تخفض ضغط الدم
الكركديه البارد .
يغلى 5 دقائق ويشرب كوب