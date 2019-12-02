القاتل الصامت.. أسباب صادمة لارتفاع ضغط الدم.. حيل تحميك من ارتفاعه.. 4 نصائح لقياسه بالمنزل.. وأمراض مميتة يسببها الضغط المرتفع

أسباب صادمة لارتفاع ضغط الدم تعرفى عليها

لهذه الأسباب أنت أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم

4 نصائح لـ قياس الضغط بالمنزل و أمراض مميتة يسببها الضغط المرتفع

أسباب صادمة لارتفاع ضغط الدم

طرق وحيل تساعدك على خفض ضغط الدم

حيل لتخفيف أعراض ارتفاع ضغط الدم

أطعمه توقفى عنها فورا لتحمى نفسك





ارتفاع ضغط الدم يعد أحد الأمراض الأكثر شيوعاً ومن أكثرها خطورة في الوقت نفسه إذ تلقبه الكثير من الدراسات بـالقاتل الصامتإليك أبرز أسباب الإصابة بأرتفاع ضغط الدم وطرق وحيل وأطعمة تساعدك على خفض ضغط الدموفقا لموقع هيلث تعتمد قراءة ضغط الدم الصحي لجسمك على تاريخك الطبي وعمرك وحالتك العامة ويمكن أن يسبب تناول أنواع معينة من الطعام على رفع ضغط الدم ذلك بالأضافة إلى تناول الكافيين عن طريق تحفيز نظام القلب والأوعية الدموية وزيادة معدل ضربات القلب.يمكنك مراقبة ضغط الدم في المنزل، هذا مهم بشكل خاص إذا أوصى طبيبك بمراقبة ضغط دمك بشكل منتظمفهناك بعض العوامل التي يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم بشكل مؤقت، فعلى سبيل المثال، يرتفع ضغط الدم عادة نتيجة:- ضغط عصبى- تدخين- درجات الحرارة الباردة- ممارسة الرياضة- كافيين- بعض الأدويةوكشف موقع webmd، عن نصائح لفحص ضغط الدم الخاصة بك:بعد شراء جهاز قياس ضغط الدم حدد موضع النبض بعناية يمكنك تحريك الكفة على ذراعك ، وتأكد من أن رأس السماعة فوق الشريان استخدم قفل النسيج لجعل الكفة دافئة ، ولكن ليس ضيقًا جدًا وو ضع السماعة في أذنيك، قم بإمالة قطع الأذن إلى الأمام قليلًا للحصول على أفضل صوت.طرق وحيل طبيعية يمكنها ان تساعدك على خفض ضغط الدم قبل أن يضر بقلبك إليك 5 طرق طبيعية لمكافحة ارتفاع ضغط الدميقدمها موقع هيلث1. المشي بانتظام..يساعد في جعل قلبك أقوى يساعد المشي 30 دقيقة فقط في اليوم في خفض ضغط الدم.2. تناول الشوكولاته الداكنةفهى غنية بالفلافونويدات ، وهي مركبات نباتية تسبب تمدد الأوعية الدموية وتحسن صحة القلب على المدى القصير3. حاول التأمل أو التنفس العميقالتأمل والتنفس العميق ينشطان الجهاز العصبي السمبتاوي ويبطئ معدل ضربات القلب ويخفض ضغط الدم.4.فقدان الوزنيمكن أن يؤدي فقدان 5٪ من كتلة جسمك إلى خفض ضغط الدم المرتفع بشكل كبير فقدان الوزن يمكن أن يساعد الأوعية الدموية على القيام بعمل أفضل في التمدد والتقلصبجانب الحيل السابقه أطعمة عديدة يساعد تناولها على تخفيف من أعراض ارتفاع ضغط الدم على الفور وعلى المدى الطويل إليك، أبرزها وفقا لموقع "هيلث لاين".1. التوتيحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تسمى الأنثوسيانين، وهو نوع من الفلافونويد الذى يخفض من خطر ارتفاع ضغط الدم، مقارنة مع أولئك الذين تناولوا كمية منخفضة من الانثوسيانين.2. الموزيحتوي على الكثير من البوتاسيوم، وهو معدن يلعب دوراً حيوياً في إدارة ارتفاع ضغط الدم.3- البنجرشرب عصير البنجر يمكن أن يقلل من ضغط الدم على المدى القصير والطويل، وقد يساعد على شرب كوب من عصير البنجر يوميًا، أو إضافة بنجر إلى السلطات، أو إعداد الخضراوات كطبق جانبي صحي.4. الشيكولاتة الداكنةغنية بالكاكاو تقلل من ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم.5. الكيوييمكن أن تقلل من ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من مستويات مرتفعة بشكل معتدل وقد وجد الباحثون أن تناول ثلاثة كيوي يوميًا لمدة 8 أسابيع أدى إلى انخفاض أكبر في كل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، مقارنة بتناول تفاحة واحدة يوميًا لنفس الفترة.على الجانب الأخر قال الدكتور ابراهيم المرزوقي ان ضغط الدم ليس له أعراض وننصح كل من فوق الـ20 عاما بقياس الضغط مرة كل عام إلى عامين خاصة من لديهم تاريخ مرضى في العائلة أو من لديهم وزن زائد أوسمنة أو سكري وأيضا المدخنون ومن لديهم نسبة كوليسترول عالية.وتوجد العديد من المشروبات التي تعمل على زيادة ضغط الدم وهي:الشاي.القهوة.المشروبات الغازية.أما عن الأطعمة التي تعمل علي زيادة ضغط الدماللحوم الحمراء (تتناول بكميات بسيطة جدًا).المخللات .تقليل الملح في الطعام .ومن المشروبات التي تخفض ضغط الدمالكركديه البارد .يغلى 5 دقائق ويشرب كوب